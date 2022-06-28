В Москве задержали Илью Яшина

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В Москве полиция задержала оппозиционного политика Илью Яшина, сообщила журналистка Ирина Баблоян.

«Гуляли с моим другом Ильей Яшиным в парке, в Хамовниках. Подошли полицейские и увезли Илью неизвестно куда», — написала Баблоян в своем телеграм-канале.

Почему политик был задержан, пока неизвестно.

Яшина доставили в ОВД «Лужники», пишет со ссылкой на неназванного друга политика.

Илья Яшин — один из немногих оппозиционных политиков, которые остаются в России и называют вторжение в Украину войной.

В мае на Илью Яшина составили четыре протокола по административной статье о «дискредитации» российской армии. «Насколько я понимаю, мне грозит крупный штраф и в перспективе — уголовное преследование. Что ж, позиция моя простая. Бегать и прятаться ни от кого не буду, от слов своих не откажусь», — заявил тогда политик.

В конце мая Яшина оштрафовали на 90 тысяч рублей по трем из четырех составленных на него протоколов.

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