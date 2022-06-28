В Москве задержали Илью Яшина
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В Москве полиция задержала оппозиционного политика Илью Яшина, сообщила журналистка Ирина Баблоян.
«Гуляли с моим другом Ильей Яшиным в парке, в Хамовниках. Подошли полицейские и увезли Илью неизвестно куда», — написала Баблоян в своем телеграм-канале.
Почему политик был задержан, пока неизвестно.
Яшина доставили в ОВД «Лужники», пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на неназванного друга политика.
Илья Яшин — один из немногих оппозиционных политиков, которые остаются в России и называют вторжение в Украину войной.
В мае на Илью Яшина составили четыре протокола по административной статье о «дискредитации» российской армии. «Насколько я понимаю, мне грозит крупный штраф и в перспективе — уголовное преследование. Что ж, позиция моя простая. Бегать и прятаться ни от кого не буду, от слов своих не откажусь», — заявил тогда политик.
В конце мая Яшина оштрафовали на 90 тысяч рублей по трем из четырех составленных на него протоколов.