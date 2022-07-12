В апреле-июне россияне купили на бирже валюты на 400 миллиардов рублей. Это рекорд за последние три года

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Жители России в период с апреля по июнь 2022 года скупили на бирже валюту на рекордные 400 миллиардов рублей, следует из обзора рисков финансовых услуг, опубликованного Центробанком России.

Согласно подсчетам ЦБ, за аналогичный период в предыдущие три года россияне покупали валюту в меньших объемах: на 50 миллиардов рублей в 2019 году, на 200 миллиардов рублей в 2020-м, на 300 миллиардов рублей — в 2021-м.

Также «незначительные» покупки валюты совершали нерезиденты из дружественных стран.

Практически единственными продавцами валюты на российском рынке во втором квартале 2022 года стали . В основном они продавали валюту клиентов-экспортеров. Всего с апреля по июнь крупнейшие российские банки продали на бирже долларов США и евро на два триллиона рублей.

После вторжения РФ в Украину и последовавшими за ним западными санкциями Банк России ввел ограничения на операции с валютой. Россиянам запретили покупать наличную валюту, были введены лимиты на переводы, а снимать деньги с валютных вкладов разрешалось в пределах 10 тысяч долларов, остальную сумму — в рублях.

Позже часть этих ограничений смягчили. В частности, банкам разрешили продавать наличную валюту физическим лицам (только ту, которая поступила в кассы начиная с 9 апреля), а лимит на валютные переводы со счетов в российских банках за рубеж был увеличен со 150 тысяч долларов до миллиона долларов в месяц. Оставшиеся ограничения на покупку наличной валюты физическими лицам не планируют смягчать до сентября.

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