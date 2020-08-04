Взрыв в Бейруте: не менее 25 погибших, тысячи раненых. Главное

Anwar Amro / AFP / Scanpix / LETA

В Бейруте произошел мощный взрыв. По предварительным данным, взорвались конфискованные взрывчатые вещества, которые хранились на складе в районе порта. Взрывная волна уничтожила или повредила здания в районе 10 километров. Ее почувствовали даже на Кипре — в 240 километрах от Ливана. В Бейруте возникли перебои с интернетом. СМИ сообщили про еще один взрыв; предполагается, что он тоже произошел в районе порта, был первым и не таким мощным, как второй.

Погибли по меньшей мере 25 человек, пострадали более 2500, заявил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан. Среди погибших — лидер ливанской националистической партии «Аль-Катаиб» Назар Наджарьян, среди пострадавших — жена и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба. Больницы в Бейруте не справляются с потоком раненых. Кроме того, часть людей до сих пор остаются под обломками зданий.

По предварительной информации, взрывы не были терактом, сообщил телеканал «Аль-Маядин». Ливанская исламистская группировка «Хизбалла» отвергла предположение о том, что взрывы могли произойти в результате авиаудара израильской армии по складу оружия группировки в порту Бейрута. Израиль также заявил о непричастности к инциденту. В свою очередь власти Ливана поручили армии начать патрулирование пострадавших районов Бейрута.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил 5 августа днем траура по погибшим в Бейруте. Губернатор Бейрута Марван Аббуд сравнил случившееся со атомными взрывами в Хиросиме и Нагасаки во время Второй мировой войны. «За всю свою жизнь я не видел таких разрушений. Это национальная катастрофа», — заявил Аббуд. Президент Ливана Мишель Аун созвал экстренную встречу правительства. Лидеры многих стран, в том числе России, выразили соболезнования Ливану и предложили помощь в борьбе с последствиями взрывов.

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Ольга Корелина