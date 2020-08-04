В Бейруте произошел мощный взрыв, есть раненые

В Бейруте в районе порта, где расположены складские помещения, произошел мощный взрыв. Израильское издание Haaretz сообщает, что есть раненые.

По предварительным данным из Ливана, взрыв произошел на складе пиротехники.

Телеканал «Аль-Арабия» сообщает о десятках пострадавших при взрыве. Официального подтверждения этой информации нет.

Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сказал, что раненых очень много, но не уточнил их количество (по данным телеканала «Аль-Маядин», их сотни). Он также сообщил о большом ущербе, причиненном взрывом.