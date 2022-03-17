Европейское космическое агентство отказалось сотрудничать с «Роскосмосом» в исследовании Марса. Рогозин заявил, что Россия сама отправит миссию на Марс

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Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило, что приостанавливает сотрудничество с российской госкорпорацией «Роскосмос» в совместном российско-европейском проекте «ЭкзоМарс» (ExoMars) по исследованию Марса. Заявление организации опубликовано на ее сайте.

Правящий совет ЕКА, собравшийся 16-17 марта в Париже, оценил ситуацию с «ЭкзоМарс», сложившуюся из-за войны в Украине, и единогласно решил, что сейчас невозможно продолжать действующее сотрудничество с «Роскосмосом» по миссии марсохода «ЭкзоМарс» с запуском в 2022 году.

Проект предполагал, что в августе-сентябре 2022 года с космодрома Байконур на ракете-носителе «Протон-М» на Марс отправят . Марсоход должен был собрать на планете доказательства существования жизни в прошлом или настоящем.

Глава пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Струговец, комментируя решение Европейского космического агентства, сказал, что ему «жаль, что коллеги из ЕКА ставят свою антироссийскую позицию выше общечеловеческих целей изучения Вселенной», пишет «Интерфакс».

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, в свою очередь, сказал, что Россия сама отправит миссию на Марс. «Да, мы потеряем несколько лет, но мы повторим наш посадочный модуль, обеспечим его ракетой-носителем „Ангара“ и с нового стартового комплекса космодрома „Восточный“ проведем самостоятельно эту исследовательскую экспедицию», — заявил он.

Глава ЕКА Йозеф Ашбахер считает, что, поскольку стартовое окно в 2022 году потеряно, запуск миссии «ЭкзоМарс» к поверхности Марса с партнерами из Франции или США будет возможен не ранее 2026 года.

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