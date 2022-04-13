Европейское космическое агентство прекратило сотрудничество с Россией по лунной программе

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Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило о выходе из участия в российских миссиях «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27».

«Как и в случае с , российская агрессия против Украины и последовавшие санкции представляют собой фундаментальное изменение обстоятельств и делают невозможным для ЕКА запланированное лунное сотрудничество», — сказано в заявлении агентства.

В ЕКА добавили, что европейские научные и бортовые приборы, которые планировали применить в миссиях «Лун», используют в других программах. Так, например, уже есть договоренность с коммерческой компанией на полет для испытания демонстрационной камеры PILOT-D и ее навигационной системы. Первоначально камеру собирались проверить в рамках миссии «Луна-25».

Бур PROSPECT и инструментарий для анализа летучих частиц, которые планировали отправить в рамках миссии «Луна-27», доставят на лунную поверхность в рамках миссии NASA.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, комментируя решение ЕКА, написал в телеграме: «Значит, снимем их приборы с наших аппаратов. Европейская баба с возу, русской кобыле легче».

Решение Европейского космического агентства не скажется на сроках запуска аппарата «Луна-25», заявил, в свою очередь, глава пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Струговец. Программу «Луна-25» планируют осуществить в третьем квартале 2022 года.

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