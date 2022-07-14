Путин за один день подписал больше 60 законов. Вот самые важные из них Максимально коротко

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Максим Блинов / AP / Scanpix / LETA

Об «иностранных агентах»

Теперь объявить «иностранным агентом» можно будет любого человека, который находится под «иностранным влиянием» — получение зарубежного финансирования для этого необязательно . «Иноагентам» запретили преподавать в государственных учебных заведениях, вести творческую деятельность за счет бюджета, участвовать в госзакупках. Что такое «иностранное влияние», неясно.

Об ответственности за действия «против интересов РФ»

Теперь переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта будет приравнен к госизмене (наказание — от 12 до 20 лет колонии). На такой же срок могут отправиться в колонию граждане России и ее резиденты, которые участвуют в военных действиях в целях, «противоречащих интересам» страны. За «конфиденциальное сотрудничество» с иностранными спецслужбами срок лишения свободы составит от трех до восьми лет.

О специальных мерах в экономике при проведении «спецопераций» за рубежом

Теперь правительство при проведении «контртеррористических и иных» операций за рубежом получает право по своему усмотрению менять режим работы в некоторых организациях — в том числе, привлекать сотрудников на работу сверхурочно, в выходные и ночью . Также правительство может запретить компаниям отказываться от заключения контрактов в рамках госзакупок или гособоронзаказа.

О статусе ветеранов для гражданских, участвующих в «спецоперации»

Статус ветерана и соответствующие меры социальной поддержки смогут получить ремонтные бригады, врачи и другие специалисты, обслуживающие армию, а также военкоры, которые освещают боевые действия. Для получения такого статуса будет достаточно одного дня командировки в Украину.

Об оборотных штрафах за несоблюдении норм о «приземлении»

Теперь в случае отказа выполнять требования о «приземлении» иностранные IT-компании могут быть оштрафованы на сумму в размере от 6,7% до 10% совокупной выручки на территории России, а в случае повторного нарушения — на сумму от 10% до 20% выручки . До сих пор за неисполнение закона о «приземлении» компаниям грозил запрет на размещение рекламы в России, а также замедление доступа к сайту или его блокировка — все эти меры также остаются.

О засекречивании валютных резервов

Теперь размеры резервов золотого запаса и государственных валютных резервов будут отнесены к гостайне. Это сделано, чтобы усложнить наложение санкций: с начала войны ЕС и США заморозили резервы РФ на сумму около 300 миллиардов долларов . Общий их размер, по данным ЦБ, по состоянию на 8 июля составлял 573 миллиарда.

О мерах в ответ на «дискриминацию» российских СМИ за рубежом

Теперь генпрокурор РФ сможет запрещать деятельность иностранных СМИ в случае «враждебных решений», принятых против российских СМИ за рубежом, а также отзывать у любых СМИ лицензию за распространение «общественно значимой информации или информации, выражающей явное неуважение к государству» . Российские СМИ будут лишаться лицензии не сразу — при первом нарушении ее действие могут приостановить на три месяца. Журналисты будут нести ответственность за воспроизведение сообщений, «дискредитирующих использование российской армии» и содержащих призывы к митингам.

О «новой пионерии»

В России создадут всероссийское движение детей и молодежи. По замыслу авторов закона, оно будет «участвовать в воспитании, профориентации, организации досуга подрастающего поколения, формировать мировоззрение, готовить молодежь к полноценной жизни в обществе». Участие в движении, как утверждается, будет добровольным .

Как будет устроено это движение Специально для Путина в Госдуме придумали «новую пионерию». А при чем тут Путин?

О пытках

Закон переводит в разряд особо тяжких преступлений принуждение к даче показаний и превышение должностных полномочий с применением пыток. Такие преступления будут наказываться лишением свободы на срок до 12 лет, а в случае смерти жертвы — от восьми до 15 лет. Документ также вводит понятие «запугивание». При этом отдельной статьи о пытках в УК не появилось — из-за этого документ критиковали правозащитники.

О повторной опасной езде без прав

Теперь, когда водителя повторно поймают за управлением транспортным средством, если он уже был лишен прав, ему выпишут штраф от 50 до 100 тысяч рублей. Если после двух административных штрафов водитель снова сядет за руль без прав в состоянии алкогольного опьянения и при этом выедет на встречную полосу или превысит скорость — ему будет грозить до года лишения свободы, даже если водитель не попадал в ДТП .

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