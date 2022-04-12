Немецкий холдинг OBI продаст сеть своих магазинов в России

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Российские магазины немецкой сети товаров для дома OBI будут переданы в доверительное управление основателю консалтинговой группы «Аудит груп» и юридического агентства «Сезар консалтинг» Борису Любошицу, сообщают «Ведомости».

Как рассказал газете Дмитрий Галанцев, партнер адвокатского бюро «Пропозитум», участвующего в сделке в интересах немецкого холдинга OBI GmbH, в дальнейшем российский бизнес ритейлера перейдет местному инвестору, который скорее всего постепенно откажется от товарного знака OBI. Любошиц в сделке представляет интересы немецкой стороны и будущего покупателя. Имя потенциального инвестора не разглашается.

OBI GmbH решил продать российские магазины инвестору «с сохранением рода деятельности компании и рабочих мест», сообщил близкий к Любошицу источник.

Сеть OBI, работающая в РФ с 2003 года, стала одной из примерно 600 компаний, которые после начала войны в Украине и введения санкций ограничили работу в России или полностью остановили ее. OBI GmbH объявила о закрытии российских магазинов 8 марта. Однако затем между головным и российским офисом произошел корпоративный конфликт на почве выкупа бизнеса. В конце марта директор по закупкам OBI в России Максим Суравегин заявил, что все 27 гипермаркетов сети снова откроются в течение двух недель. Немецкий офис назвал эти данные «спекуляциями» и отключил IT-систему в российских магазинах.

Подробнее о конфликте

«Ведомости» рассказали о конфликте вокруг магазинов OBI в России Сотрудники намерены продолжать работу (хотя им отключили даже кассы), а головная компания готова продать активы в РФ за 1 евро (но есть сложности)

Подробнее о конфликте

«Ведомости» рассказали о конфликте вокруг магазинов OBI в России Сотрудники намерены продолжать работу (хотя им отключили даже кассы), а головная компания готова продать активы в РФ за 1 евро (но есть сложности)

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