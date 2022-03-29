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Сеть строительных магазинов OBI возобновит работу в России в течение двух недель. Компания объявляла об уходе с российского рынка из-за войны

Источник: Ведомости

Магазины немецкой сети товаров для дома OBI откроются в Москве и Санкт-Петербурге через несколько дней, а уже в течение двух недель возобновят работу все 27 гипермаркетов в России. Об этом сообщил директор компании по закупкам Максим Суравегин.

По словам Суравегина, сейчас OBI работает над устранением некоего «технического сбоя». Заказы в онлайн-магазине, уточнил менеджер, можно будет делать примерно через две недели.

По словам Суравегина, все сотрудники продолжают получать зарплату и даже получили бонусы за 2021 год. Он отказался комментировать «Ведомостям», какие варианты российское подразделение OBI рассматривает для продолжения своей деятельности в России, сказал лишь, что «есть несколько сценариев». «Цветы будут», — пошутил Суравегин.

Ведомости

Сеть OBI, работающая в России с 2003 года, 8 марта объявила, что сворачивает бизнес в стране из-за войны в Украине.

Основной конкурент OBI, сеть Leroy Merlin, объявил 11 марта, что не планирует останавливать деятельность в России.

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