В России закроется сеть строительных магазинов OBI. Также из страны уйдет компания-владелец брендов Estee Lauder, Clinique и Bobbi Brown

Международная сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI прекращает работу на территории России. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном на ее странице в LinkedIn.

«Эта война и ее последствия уже оказали огромное влияние на людей и непредвиденный эффект для наших деловых операций… К сожалению, у группы OBI нет другого выхода, кроме прекращения деятельности в России», — говорится в сообщении компании.

Об уходе из России также заявил производитель косметики Estee Lauder Companies. Компания решила закрыть все свои торговые точки в России, прекратить онлайн-продажи и поставки продукции ретейлерам в РФ.

Торговая сеть OBI имеет 670 магазинов в 11 странах. Первые магазины OBI в России открылись в 2003 году. Сейчас у OBI 27 гипермаркетов в РФ, в них работают около 4,9 тысячи сотрудников.

The Estee Lauder Companies — один из крупнейших в мире производителей косметики и парфюмерии. Компании принадлежат такие бренды как Estee Lauder, Clinique, МАС, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, Jo Malone London, Dr. Jart+, The Ordinary, Le Labo и другие.

