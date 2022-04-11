«Ведомости» рассказали о конфликте вокруг магазинов OBI в России Сотрудники намерены продолжать работу (хотя им отключили даже кассы), а головная компания готова продать активы в РФ за 1 евро (но есть сложности)

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Олег Никишин / Getty Images

У российских топ-менеджеров немецкой сети товаров для дома OBI возник конфликт с мажоритарным акционером сети — немецким холдингом OBI GmbH — из-за продолжения работы в России, пишут «Ведомости».

Сеть OBI, работавшая в РФ с 2003 года, стала одной из примерно 600 компаний, которые после начала войны и введения санкций ограничили работу в России или полностью остановили ее.

OBI GmbH объявила о закрытии своих российских магазинов 8 марта. 27 марта директор по закупкам OBI в России Максим Суравегин неожиданно заявил, что в течение двух недель все 27 гипермаркетов сети снова откроются. Но головная компания назвала это «спекуляциями» и заверила, что они останутся закрытыми.

Бывший коммерческий директор OBI Евгений Мовчан, который с 2015 года возглавляет сеть строительных магазинов «Петрович», рассказал «Ведомостям», что в OBI сейчас «действительно напряженная ситуация».

Потому что, как говорят в Минпромторге, это один из самых нехороших типов ухода. Штаб-квартира просто выпустила пресс-релиз [о закрытии российских магазинов], в российском офисе никто об этом даже не знал. Их хотели закрыть еще 8 марта, но компании как-то удалось продолжить работу. Потом им просто выключили IT-систему, и сейчас команда, коллектив сражаются за продолжение работы в России.

Информацию о блокировке IT-системы в российской «дочке» OBI подтвердил и генеральный директор информационно-консалтингового агентства Infoline Иван Федяков. По его словам, российский офис OBI находится в открытой конфронтации с головной компанией.

17 марта сотрудники OBI в России создали телеграм-канал (для обмена информацией после отключения корпоративных каналов связи, говорилось в первом сообщении). В нем выложили видео с директором по персоналу Галиной Меркуловой, которая рассказала, что сотрудникам российской «дочки» OBI отключили доступ даже к кассам, но они намерены продолжать работу. Этого же от сети потребовал Минпромторг. Кроме того, из-за остановки работы сети вынесла предупреждение прокуратура.

В конце марта начальник отдела информационных технологий OBI Дмитрий Мамонтов сообщил о восстановлении большинства ключевых систем для работы магазинов. В телеграм-канале стали публиковать видео, где сотрудники магазинов заявляли, что готовы к открытию. Но дальнейшая судьба OBI в России все равно пока неизвестна, отмечают «Ведомости».

По словам двух источником издания, один из вариантов развития событий — продажа российских активов OBI GmbH стороннему покупателю или топ-менеджерам сети. После начала войны головная компания была готова уступить контроль над активами за символический 1 евро. Но ситуацию осложняют в том числе убытки российских юрлиц OBI (более двух миллиардов рублей в 2020 и 2021 годах).

Второй вариант — передача бизнеса в доверительное управление российскому менеджменту (по словам одного из собеседников «Ведомостей», именно на это надеятся сами менеджеры). Третий — ликвидация. Владелец компании Tengelmann Group, которая выступает конечным бенефициаром OBI, Кристиан Хауб заявил, что ожидает «вынужденную потерю» всех 27 гипермаркетов в России.

Если это произойдет, российские магазины OBI, вероятно, уже не смогут использовать прежние цепочки поставок и само название сети, рассказали опрошенные «Ведомостями» юристы. С другой стороны, отмечают они, едва ли OBI GmbH в нынешних условиях сможет привлечь свои российские юрлица к ответственности по каким-либо спорам — в том числе об использовании интеллектуальной собственности, если российские магазины продолжат использовать бренд OBI.

Директор Infoline Иван Федяков считает, что над OBI в России происходит «чудовищный эксперимент» — фактически «самозахват бизнеса менеджментом и национализация изнутри». По мнению эксперта, российские активы OBI не удастся продать из-за долгов, а новая структура, которая будет ими управлять, сможет использовать бренд OBI, заключить новые договоры поставок товаров и создать новое юрлицо, оставив долги на старых юрлицах.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь