The Insider сообщил о проблемах с доступом из-за блокировок

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Издание сообщило о проблемах с доступом к его сайту «из-за блокировок».

Нескольким жителям России, которые попытались открыть сайт по просьбе «Медузы» днем 27 февраля, не удалось это сделать.

В реестре запрещенных сайтов на сайте «Роскомсвободы» адреса theins.ru нет. В самом издании не сообщили, уведомляли ли их официально о блокировке.

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