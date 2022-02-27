The Insider сообщил о проблемах с доступом из-за блокировок
Источник: The Insider
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Издание The Insider сообщило о проблемах с доступом к его сайту «из-за блокировок».
Нескольким жителям России, которые попытались открыть сайт по просьбе «Медузы» днем 27 февраля, не удалось это сделать.
В реестре запрещенных сайтов на сайте «Роскомсвободы» адреса theins.ru нет. В самом издании не сообщили, уведомляли ли их официально о блокировке.