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Рэпер Фейс (настоящее имя — Иван Дремин) заявил, что больше не приедет в Россию и не будет давать концерты в стране. Об этом музыкант сообщил в своем инстаграме.

Меня как российского артиста теперь практически не существует, как гражданина тоже. Я больше не собираюсь платить налоги в Россию, я уехал и больше не приеду в Россию, я больше не буду давать концерты в России. Почему? Потому что меня и моих близких выжили, выжили из собственного дома, с собственной земли, выжило ваше государство, которое я окончательно отказываюсь признавать моим с этой секунды и выжил наш народ, которому абсолютно ***** (плевать) на все, пока хватает денег на бутерброд с маслом.

Исполнитель надеется, что когда-нибудь Россия станет «достойным государством», а он вновь встретится со своей семьей и аудиторией в РФ.

И я верю, что это произойдет. Потому что нравится вам всем это или нет, но будущее России за такими как я, а не за такими как вы. Будущее России это люди, у которых в руках кисти и микрофоны, а не автоматы с гранатами. Будущее России — это мысль и свобода. Будущее России — это мы.

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В войне в Украине, по мнению Фейса, виновато российское государство, большая часть народа России — людей, которые «не думают собственной головой» и радуется букве «Z»» — а также интеллигенция, представители которой «могли сделать больше, но побоялись или поленились».

Рэпер призвал власти и армию России «прекратить разрушение городов и жизней» и попросил прощения у украинцев.

Я прошу прощения у всего украинского народа, за те страдания, которые причинила вам наша страна. Я прошу прощения, за наше государство, за самого себя, за наших людей, потому что кто-то должен это сделать и так уж вышло, что эта нелегкая доля всегда приходится на таких как я, потому что у истинного зла никогда не хватит смелости признаться даже самим себе в собственных злодеяниях.

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