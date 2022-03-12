Война Семнадцатый день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля следит за войной в Украине в прямом эфире. О событиях 11 марта читайте здесь.

Главное за последние часы:

США ввели новые санкции в отношении жены и взрослых детей Дмитрия Пескова, Геннадия Зюганова, Вячеслава Володина и членов правления ВТБ.

Банк России запретил брать комиссию с физических лиц за выдачу валюты со счетов.

Роскомнадзор объявил, что инстаграм в России заблокируют в ночь на 14 марта.

Youtube объявил о немедленной блокировке каналов, связанных с российскими государственными СМИ.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны.