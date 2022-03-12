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Война Семнадцатый день. Онлайн «Медузы»

Прямой эфир

«Медуза» с 24 февраля следит за войной в Украине в прямом эфире. О событиях 11 марта читайте здесь.

Главное за последние часы:

  • США ввели новые санкции в отношении жены и взрослых детей Дмитрия Пескова, Геннадия Зюганова, Вячеслава Володина и членов правления ВТБ.
  • Банк России запретил брать комиссию с физических лиц за выдачу валюты со счетов.
  • Роскомнадзор объявил, что инстаграм в России заблокируют в ночь на 14 марта.
  • Youtube объявил о немедленной блокировке каналов, связанных с российскими государственными СМИ.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой»

«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!

Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны.

Рэпер Фейс заявил, что эмигрировал из России из-за войны в Украине

Музыкант сообщил, что больше не собирается возвращаться в РФ и давать там концерты и платить налоги.

Почему? Потому что меня и моих близких выжили, выжили из собственного дома, с собственной земли, выжило ваше государство, которое я окончательно отказываюсь признавать моим с этой секунды и выжил наш народ, которому абсолютно ***** [плевать] на все, пока хватает денег на бутерброд с маслом.

Рэпер призвал власти и армию России «прекратить разрушение городов и жизней» и попросил прощения у украинцев.

Последствия ракетного обстрела в городе Барышевка, Киевская область

Marcus Yam / Los Angeles Times / Getty Images

Казахская авиакомпания Qazaq Air останавливает полеты в Россию

Причиной такого решения в авиакомпании назвали уведомление от страховой организации о прекращении предоставления страхового покрытия на территории России и в ее воздушном пространстве.

Сегодняшний рейс из Нур-Султана в Новосибирск уже не состоится.

Накануне по аналогичным причинам полеты в Россию приостановила другая казахская авиакомпания Air Astana.

Компания Colgate-Palmolive ограничила импорт в Россию

«Мы приостановили импорт и продажу всех товаров, кроме основных средств повседневного использования для здоровья и гигиены», — говорится в заявлении компании.

Помимо этого Colgate-Palmolive откажется от капиталовложений и рекламы своей продукции в РФ.

Приветствуем вас. Мы продолжаем следить за войной в Украине. О главных событиях 11 марта читайте по ссылке ниже.

Главное за 11 марта

В Мариуполе — полторы тысячи погибших. В оккупированном Мелитополе похищен мэр. В подразделении ФСБ, отвечавшем за Украину, — аресты Война идет шестнадцатый день. Главное

Главное за 11 марта

В Мариуполе — полторы тысячи погибших. В оккупированном Мелитополе похищен мэр. В подразделении ФСБ, отвечавшем за Украину, — аресты Война идет шестнадцатый день. Главное