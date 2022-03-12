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Платежный сервис PayPal попросил российских пользователей вывести деньги со своих счетов до 18 марта. Сообщение появилось в разделе «Справочный центр» на российском сайте сервиса.

В связи с недавними событиями мы приняли решение приостановить наши услуги по отправке и получению платежей в России. В настоящее время мы сохраняем функцию вывода средств. Чтобы свести к минимуму возможные дальнейшие сбои обслуживания, мы убедительно просим Вас вывести остаток средств с Вашего счета до 18 марта 2022 года.

PayPal сообщил о приостановке работы в России 5 марта в связи с российским вторжением в Украину. Тогда руководство компании пообещало дать российским пользователям время, чтобы снять средства со счетов.

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