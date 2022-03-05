Платежная система PayPal приостановила работу в России

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Электронная платежная система PayPal приостанавливает работу сервиса в России на фоне войны в Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление президента компании Дэна Шульмана.

PayPal поддерживает международное сообщество в осуждении «российской военной агрессии в Украине, сказал Шульман. По его словам, компания даст российским пользователям время, чтобы снять средства со счетов. Ранее PayPal прекратил регистрацию новых пользователей из России.

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Иностранные компании массово приостанавливают или прекращают работу в России из-за российского вторжения в Украину и последовавших за этим санкций Запада.

12 марта семь банков из России будут отключены от системы межбанковских платежей SWIFT. Об ограничениях в России также объявили MasterCard, Visa и другие платежные системы и сервисы.

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