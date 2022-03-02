ЕС объявил об отключении от SWIFT семи российских банков и запрете поставлять в Россию евро

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Евросоюз в рамках санкций, наложенных из-за вторжения России в Украину, с 12 марта отключает от системы межбанковских платежей SWIFT семь российских банков. В этом списке:

ВТБ,

«Россия»

«Открытие»

Новикомбанк

Просмвязьбанк

Совкомбанк

ВЭБ.РФ

Также, сообщается в Официальном журнале Евросоюза, вводится запрет на продажу, поставку и экспорт в Россию физическим и юридическим лицам, а также госструктурам банкнот евро.

Запрет не распространяется на физических лиц, путешествующих в Россию и членов их семей, въезжающих в РФ вместе с ними, а также дипломатические миссии, консульства и международные организации.

Запрет на ввоз евро вступает в силу с момента опубликования решения в Официальном журнале Евросоюза.

В ВТБ уже заявили, что отключение от системы SWIFT никак не отразится на обслуживании клиентов на территории России. «Все операции клиентов внутри России обрабатываются посредством платежной системы Банка России, НСПК и СПФС, поэтому клиенты продолжат совершать привычные операции по переводу денежных средств и по картам в любых торговых точках», — говорится в заявлении банка.

Всем клиентам за рубежом ВТБ заранее сообщил о необходимости снять наличные в любом банкомате, цитирует «Интерфакс» заявление банка. Переводы за рубеж клиентам-физлицам ВТБ в связи с санкциями в данный момент уже недоступны.

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