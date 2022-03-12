Прокуратура Херсонской области заявила о планах России учредить в регионе «квазиреспублику ХНР»

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Херсонская областная прокуратура сообщила о начале уголовного производства из-за планов России, войска которой оккупировали часть области, провести «незаконный референдум» и учредить «квазиреспублику» под названием ХНР.

Аббревиатура, очевидно, должна расшифровываться как «Херсонская народная республика» по аналогии с ДНР и ЛНР.

«Для этого они [оккупанты] пытаются склонить и уговорить депутатов Херсонского областного совета сотрудничать с оккупационными войсками РФ», — сказано в сообщении. Уголовное производство идет по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Ранее о планах России учредить в Херсонской области «Херсонскую народную республику» сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. По его словам, депутатов обзванивают с вопросом, готовы ли они сотрудничать с Россией.

Россия утверждает, что в ее задачи не входит ни оккупация Украины, ни разрушение ее государственности.

Проведение «референдума» на территории, не подконтрольной властям Украины, было важной частью как присоединения Крыма к России, так и провозглашения независимости ДНР и ЛНР.

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