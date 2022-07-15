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Moodyʼs объявило о дефолте Беларуси по внешнему долгу

Источник: Moody's

Беларусь допустила дефолт по внешним долговым обязательствам, сообщает международное рейтинговое агентство Moodyʼs.

13 июля истек льготный период, в течение которого страна должна была выплатить 22,9 миллиона долларов по еврооблигациям Belarus-27. Белорусский Минфин совершил этот платеж в национальной валюте, из-за чего держатели бондов не смогли получить выплаты.

В конце июня правительство Беларуси объявило, что страна будет выполнять долговые обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях на счет в Беларусбанке.

22 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, который устанавливает новый временный порядок выплат по внешнему долгу России в рублях. 27 июня агентство Moodyʼs сообщило о дефолте России по евробондам, после того как держатели российских суверенных еврооблигаций не получили купонные выплаты по двум из них на сумму 100 миллионов долларов до истечения 30-дневного льготного периода. До этого о российском дефолте также сообщали Bloomberg и The Wall Street Journal. По их данным, Россия не выполнила обязательства впервые с 1918 года.

Минфин РФ в ответ заявил, что все обязательства по долгу выполнены в полном объеме. В ведомстве возложили ответственность за то, что выплаты не дошли до держателей, на международные расчетно-клиринговые системы.

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