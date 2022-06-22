Путин подписал указ о выплатах госдолга в рублях

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по внешнему долгу России в валюте.

Согласно документу, обязательства по государственным еврооблигациям будут признаны исполненными после оплаты в рублях по курсу на внутреннем рынке в день платежа. Правительство должно в течение десяти дней выбрать банки, которые будут привлекать для платежей держателям гособлигаций.

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Проблемы с обслуживанием российского госдолга возникли после того, как США, Евросоюз и другие страны заморозили часть международных резервов РФ в рамках санкций из-за войны в Украине.

В апреле Россия дважды расплатилась по евробондам, несмотря на санкции. Однако 24 мая Минфин США отказался продлить лицензию, которая позволяет России производить выплаты для обслуживания внешнего долга в долларах. Ее срок действия истек 25 мая. Без этой лицензии Минфин РФ не сможет провести выплату держателям международных облигаций страны, если они были номинированы в долларах.

В Минфине РФ заявили, что будут проводить выплаты в рублях с помощью механизма, аналогичного схеме оплаты за российский газ. Западные участники рынка сочли это несогласованным изменением валюты платежа, заявив, что готовятся объявить дефолт. По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, грозящий России технический дефолт «никак не повлияет на экономику», а у страны достаточно валюты и ресурсов для выплат по госдолгу.

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