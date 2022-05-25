Россия будет платить по госдолгу в рублях после решения США не продлевать лицензию на его обслуживание

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Минфин России будет проводить выплаты по государственному долгу в рублях из-за отказа Минфина США продлить лицензию, позволяющую России платить по обязательствам в долларах. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Как пояснили в министерстве, выплаты по внешнему госдолгу будут производиться через Национальный расчетный депозитарий с возможностью в будущем конвертировать рубли в оригинальную валюту обязательства.

В Минфине РФ сочли, что решение американских коллег «ущемляет в первую очередь права иностранных инвесторов» и «подрывает доверие к западной финансовой инфраструктуре».

«Нынешняя ситуация не имеет ничего общего с ситуацией 1998 года, когда России не хватало средств на погашение своих долгов. Сейчас деньги есть, и готовность платить тоже присутствует. На качестве жизни россиян эта искусственно созданная недружественной страной ситуация не отразится», — заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

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24 мая Минфин США отказался продлить лицензию, которая позволяет России производить выплаты для обслуживания внешнего долга в долларах. Ее срок действия исток 25 мая. Без этой лицензии Минфин РФ не сможет провести выплату держателям международных облигаций страны, если они были номинированы в долларах.

В апреле Россия уже пыталась провести выплаты по займам в рублях, но международные рейтинговые агентства Moodyʼs и Fitch заявляли, что такой способ оплаты является изменением условий выпуска облигаций и может считаться дефолтом.

Проблемы с обслуживанием российского госдолга возникли после того, как США, Евросоюз и другие страны заморозили часть международных резервов РФ в рамках санкций из-за войны в Украине.

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