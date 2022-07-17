Зрители BadComedian четыре месяца ждали, что он скажет о войне. Дождались трехчасового видео о том, что российская и украинская пропаганда одинаково плохи Краткий пересказ

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Война началась по вине олигархов. Все войны происходят из-за денег и передела сфер влияния. Олигархи зарабатывают на войне, а простые люди только умирают. Чтобы люди шли на войну, их обрабатывают пропагандой — и медиахолдинги олигархов снимают кино, которое расчеловечивает врага и прославляет своих. Это одинаково плохое кино: и «Русский характер» с «Военным корреспондентом» от НТВ, и сериал «Гвардия» от украинского телеканала «2+2». Свои там всегда хорошие, чужие — всегда плохие. За что они воюют, непонятно. Обработка пропагандой началась не в 2014 году: о возможной войне с Украиной говорили еще в 1990-е. Тогда почти все бывшие советские республики перессорились с Россией и друг с другом. Везде появился национализм, а в Чечне началась война, на которой тоже заработали олигархи.

Это приблизительный пересказ обзора блогера о российских и украинских пропагандистских фильмах. Некоторые высказывания отредактированы с сохранением их смысла.

BadComedian