Виктория Рекута и ее семилетний сын Максим погибли в Виннице, когда пришли в больницу. Туда попала российская ракета
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Из-за ракетного удара по Виннице, совершенного российскими войсками 14 июля, погибли 35-летняя Виктория Рекута и ее семилетний сын Максим Жория, сообщила журналистка Ирина Лупещенко. Всего из-за обстрела погибли 24 человека, в том числе трое детей, еще больше 100 человек получили ранения.
Виктория Рекута и ее сын жили в селе Малая Мочулка (130 километров от Винницы). Виктория работала стоматологом, сын осенью готовился пойти в первый класс школы. 14 июля мать и сын пошли в Виннице на обследование в частную клинику «Нейромед», которая находилась в доме быта «Юбилейный», — это здание значительно пострадало от ракетных ударов, нанесенных в тот день. Знакомая погибших Ксения Денисюк сказала «Комсомольской правде в Украине», что погибшего ребенка опознали «только по ДНК».
16 июля тела погибших матери и сына привезли в село Малая Мочулка. Судя по видеозаписям, которые опубликовала журналистка Ирина Лупещенко, местные жители на улице встали на колени, встречая автомобили, в которых везли тела погибших. Викторию и Максима похоронили утром 17 июля. В этот же день прошли похороны других детей, погибших во время обстрела Винницы.
Из-за обстрела Винницы также погибла четырехлетняя Лиза Дмитриева. Девочка с синдромом Дауна вместе с матерью Ириной Дмитриевой попала под обстрел возле дома быта, когда они возвращались после визита к логопеду. Мать девочки получила ранения легких и печени. Первоначально женщине не говорили о гибели дочери, она узнала об этом 16 июля. В этот день в соцсетях опубликовали видео из больницы, где Ирина Дмитриева прокомментировала случившееся:
Всему миру все равно. Он [мир] на нас просто смотрит и не защищает. Сколько раз мы просили закрыть небо. А мир просто смотрит, как Украину убивают. Как убивают наших детей, солдат, людей… Чтобы защитить от этого тирана, потому что если не мы — он пойдет дальше и все уничтожит, все.
Третьим ребенком, погибшим из-за ракетного удара по Виннице, стал восьмилетний Кирилл Пяхин. Он погиб в автомобиле, припаркованном возле Приватбанка. Вместе с дядей, который вышел из машины, они ждали бабушку мальчика, которая зашла в банк. В полиции Украины сказали, что мальчик «попал в огневую ловушку», а его дядю отбросило взрывной волной. Дядю ребенка госпитализировали, его бабушка не пострадала.