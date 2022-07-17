Виктория Рекута и ее семилетний сын Максим погибли в Виннице, когда пришли в больницу. Туда попала российская ракета

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Из-за ракетного удара по Виннице, совершенного российскими войсками 14 июля, погибли 35-летняя Виктория Рекута и ее семилетний сын Максим Жория, сообщила журналистка Ирина Лупещенко. Всего из-за обстрела погибли 24 человека, в том числе трое детей, еще больше 100 человек получили ранения.

Виктория Рекута и ее сын жили в селе Малая Мочулка (130 километров от Винницы). Виктория работала стоматологом, сын осенью готовился пойти в первый класс школы. 14 июля мать и сын пошли в Виннице на обследование в частную клинику «Нейромед», которая находилась в доме быта «Юбилейный», — это здание значительно пострадало от ракетных ударов, нанесенных в тот день. Знакомая погибших Ксения Денисюк сказала «Комсомольской правде в Украине», что погибшего ребенка опознали «только по ДНК».

Из публикации Ирины Лупещенко в социальных сетях

16 июля тела погибших матери и сына привезли в село Малая Мочулка. Судя по видеозаписям, которые опубликовала журналистка Ирина Лупещенко, местные жители на улице встали на колени, встречая автомобили, в которых везли тела погибших. Викторию и Максима похоронили утром 17 июля. В этот же день прошли похороны других детей, погибших во время обстрела Винницы.

Из публикации Ирины Лупещенко в социальных сетях. Рекомендуем включить звук

Из-за обстрела Винницы также погибла четырехлетняя Лиза Дмитриева. Девочка с синдромом Дауна вместе с матерью Ириной Дмитриевой попала под обстрел возле дома быта, когда они возвращались после визита к логопеду. Мать девочки получила ранения легких и печени. Первоначально женщине не говорили о гибели дочери, она узнала об этом 16 июля. В этот день в соцсетях опубликовали видео из больницы, где Ирина Дмитриева прокомментировала случившееся:

Всему миру все равно. Он [мир] на нас просто смотрит и не защищает. Сколько раз мы просили закрыть небо. А мир просто смотрит, как Украину убивают. Как убивают наших детей, солдат, людей… Чтобы защитить от этого тирана, потому что если не мы — он пойдет дальше и все уничтожит, все.

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При российском обстреле Винницы погибла четырехлетняя Лиза. Ее мать Ирина тяжело ранена После начала вторжения девочку увезли из Киева подальше от войны. Ирина рассказывала, как это было

Больше о гибели Лизы

При российском обстреле Винницы погибла четырехлетняя Лиза. Ее мать Ирина тяжело ранена После начала вторжения девочку увезли из Киева подальше от войны. Ирина рассказывала, как это было

Третьим ребенком, погибшим из-за ракетного удара по Виннице, стал восьмилетний Кирилл Пяхин. Он погиб в автомобиле, припаркованном возле Приватбанка. Вместе с дядей, который вышел из машины, они ждали бабушку мальчика, которая зашла в банк. В полиции Украины сказали, что мальчик «попал в огневую ловушку», а его дядю отбросило взрывной волной. Дядю ребенка госпитализировали, его бабушка не пострадала.

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«Такое невозможно простить» Российская армия обстреляла центр Винницы, погибли 23 человека. Вот что сейчас происходит в городе. Репортаж «Медузы»

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«Такое невозможно простить» Российская армия обстреляла центр Винницы, погибли 23 человека. Вот что сейчас происходит в городе. Репортаж «Медузы»