НАТО отказалось закрыть небо над Украиной. Петицию о введении бесполетной зоны над страной подписал миллион человек

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НАТО не будет закрывать воздушное пространство над Украиной. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает Reuters.

По его словам, введение бесполетной зоны над Украиной силами НАТО означало бы, что самолеты альянса сбивали бы российские самолеты, что способствовало бы эскалации конфликта.

«Союзники согласны, что мы не должны допускать, чтобы самолеты НАТО летали в воздушном пространстве Украины, а войска НАТО действовали на территории Украины», — заявил Столтенберг.

«Мы понимаем отчаяние [украинской стороны], но мы также верим, что если мы введем [бесполетную зону над Украиной], то это может может привести к полномасштабной войне в Европе, в которой будет участвовать гораздо больше стран и которая принесет гораздо больше страданий», — добавил генсек НАТО.

24 февраля, в день вторжения российских войск на украинскую территорию, Украина закрыла свое небо для всех гражданских самолетов.

Закрытие воздушного пространства над Украиной силами НАТО означает использование сил ПВО альянса для защиты от российских атак с воздуха. Именно они сейчас, как считается, представляют главную угрозу для Украины.

Украинские власти не раз просили НАТО ввести бесполетную зону. «Какое количество людей должно взорваться, сколько рук, ног, голов должны отлететь, чтобы достучаться до вас? Скажите сколько, я пойду считать и будем ждать этого момента», — заявлял президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к членам альянса.

На европейском сайте Open Petition 26 февраля была опубликована петиция в которой говорилось: «Мы, люди Украины, просим членов-государств НАТО закрыть воздушное пространство над Украиной и ввести свои миротворческие войска на территорию страны». Она набрала уже более миллиона подписей.

Несколько дней назад Белый дом назвал введение бесполетной зоны над Украиной «не лучшей идеей», так как это втянуло бы США в прямой военный конфликт с Россией.

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