Роман Абрамович официально перестал быть владельцем «Челси». Клуб продан за пять миллиардов долларов

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Английский футбольный клуб «Челси» перешел под контроль консорциума инвесторов во главе с американским бизнесменом Тоддом Бёли. Об этом сообщается на сайте клуба.

Также в консорциум входят американский бизнесмен Марк Уолтер (они с Бёли являются совладельцами бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс»), швейцарский бизнесмен Хансйорг Висс и инвестиционная компания из США Clearlake Capital Group.

По условиям сделки, Бёли и Clearlake получат совместный контроль над клубом и будут равноправно управлять им. Бёли возглавит управляющую компанию.

Российский бизнесмен Роман Абрамович, владевший «Челси» с 2003 года, объявил о продаже клуба в марте — незадолго до того, как он попал под санкции Великобритании из-за вторжения России в Украину.

Имена покупателей команды были названы в начале мая. Тогда же стала известна сумма сделки — 4,25 миллиарда фунтов стерлингов (5,2 миллиарда долларов).

Абрамович говорил, что деньги, вырученные от продажи «Челси», будут направлены в благотворительный фонд для помощи пострадавшим от войны в Украине.

Участие Абрамовича в мирных переговорах

Почему Роман Абрамович участвует в переговорах России и Украины? Путин ему доверяет? И правда ли он что-то решает? Пересказ статьи Financial Times

Участие Абрамовича в мирных переговорах

Почему Роман Абрамович участвует в переговорах России и Украины? Путин ему доверяет? И правда ли он что-то решает? Пересказ статьи Financial Times

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