Медведев: если Украина нападет на Крым, «для них всех наступит Судный день»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае нападения на Крым для Украины наступит .

Как пишет «Интерфакс», Медведев сказал об этом на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны, проходившей в Волгограде в годовщину Сталинградской битвы. Замглавы Совбеза заявил, что представители властей Украины «пытаются угрожать нам, имею в виду нападение на Крым».

Вот хочу в связи с этим сказать, что, совершенно очевидно, они понимают последствия таких заявлений, а последствия очевидны, что в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит Судный день, очень быстрый и тяжелый, укрыться будет очень сложно.

Медведев добавил, что отказ Украины и стран НАТО признать Крым частью России — «это прямая и явная угроза».

16 июля представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что украинская армия может применить американские РСЗО HIMARS, чтобы ударить по российским объектам в Крыму, в том числе по кораблям Черноморского флота.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в то же время заявил, что, «как только появится первая техническая возможность», объектом атак станет Крымский мост, который проходит по территориальным водам Украины.

Читайте также

Как выжить при ядерной катастрофе Мы очень надеемся, что эта инструкция «Медузы» вам никогда не понадобится

Читайте также

Как выжить при ядерной катастрофе Мы очень надеемся, что эта инструкция «Медузы» вам никогда не понадобится