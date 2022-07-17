Медведев: если Украина нападет на Крым, «для них всех наступит Судный день»
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Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае нападения на Крым для Украины наступит Судный день.
Как пишет «Интерфакс», Медведев сказал об этом на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны, проходившей в Волгограде в годовщину Сталинградской битвы. Замглавы Совбеза заявил, что представители властей Украины «пытаются угрожать нам, имею в виду нападение на Крым».
Вот хочу в связи с этим сказать, что, совершенно очевидно, они понимают последствия таких заявлений, а последствия очевидны, что в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит Судный день, очень быстрый и тяжелый, укрыться будет очень сложно.
Медведев добавил, что отказ Украины и стран НАТО признать Крым частью России — «это прямая и явная угроза».
16 июля представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что украинская армия может применить американские РСЗО HIMARS, чтобы ударить по российским объектам в Крыму, в том числе по кораблям Черноморского флота.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в то же время заявил, что, «как только появится первая техническая возможность», объектом атак станет Крымский мост, который проходит по территориальным водам Украины.