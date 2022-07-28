Эстония прекратила выдачу видов на жительство для обучения гражданам России и Беларуси

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Власти Эстонии объявили о том, что прекращают выдачу краткосрочных виз и видов на жительство с целью обучения для граждан России и Беларуси. Об этом пишет Delfi.

Помимо этого граждане РФ и Беларуси теперь не смогут устроиться в Эстонии на сезонные работы, если у них нет долгосрочной национальной визы — ранее для этого было достаточно туристической визы, выданной любым государством Шенгенского соглашения.

Эстония, наряду с Латвией, Литвой и Чехией еще весной приостановила выдачу туристических виз россиянам из-за войны в Украине. При этом в эти страны можно свободно въехать по любым другим Шенгенским визам.

Вопрос полного запрета для россиян шенгенских виз, который ушел из публичного поля вскоре после начала войны, вновь стал широко обсуждаться после того, как в середине июля в Финляндии — крайне популярной у граждан РФ страны Шенгена — лидеры большинства политических партий высказались за приостановку выдачи.

В правительстве Финляндии говорили, что не будут прекращать выдавать визы, так как такое решение имеет смысл принимать только на уровне ЕС. В Еврокомиссии заявили, что действующие правила Шенгенского соглашения не предусматривают такой возможности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков угрожал Финляндии «ответной реакцией», если выдача виз гражданам России будет прекращена.

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