Роскомнадзор попросил суд признать недействительной регистрацию «Новой газеты»

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Роскомнадзор подал иск о признании недействительной регистрации «Новой газеты». Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Басманного суда.

С чем связан иск, пока не сообщается. Согласно карточке на сайте Роскомнадзора, свидетельство о регистрации «Новой газеты» приостановлено по решению учредителей.

«Новая газета» приостановила работу 28 марта после получения второго предупреждения Роскомнадзора об упоминании «иностранного агента» без соответствующий маркировки. После двух предупреждений Роскомнадзор может попросить суд прекратить деятельность СМИ, однако иск о признании регистрации СМИ недействительной подается в .

Также Роскомнадзор в ряде случаев может признать регистрацию СМИ недействительной без суда по требованию Генпрокуратуры — в частности, за неоднократное распространение «фейков» о российской армии или ее «дискредитации».

После приостановки работы «Новой газеты» в марте некоторые ее сотрудники, уехавшие за границу, стали выпускать «Новую газету. Европа». Вскоре сайт издания был заблокирован по требованию Генпрокуратуры. В июле оставшиеся в России журналисты запустили журнал «Новая рассказ-газета», но его также заблокировали через несколько дней по требованию Генпрокуратуры.

В июле Симоновский районный суд Москвы оштрафовал «Новую газету» из-за видеообращения главного редактора издания Дмитрия Муратова о войне в Украине.

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