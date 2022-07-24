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В России заблокировали сайт журнала «НО» («Новая рассказ-газета»). Об этом сообщает само издание.

Как поясняет редакция, сайт заблокирован по требованию генпрокуратуры за «дискредитацию» армии.

«Мы продержались семь дней и девять часов. Письмо от РКН, в котором они проинформировали нас, что мы „не жильцы“, пришло в субботу вечером. Через два часа началась блокировка. », — отмечает «Новая рассказ-газета».

Журнал «Новая рассказ-газета» был запущен в середине июля. Его делает редакция «Новой газеты», приостановившей деятельность из-за войны.

«Новая газета» объявила о приостановке деятельности в конце марта. Это случилось после того, как Роскомнадзор вынес изданию предупреждение за упоминание «иностранного агента» без маркировки. Предупреждение было уже вторым, из-за чего «Новой газете» грозил отзыв лицензии СМИ.

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