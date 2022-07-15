Редакция «Новой газеты» запустила журнал «НО»

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Редакция «Новой газеты», приостановившей работу после начала войны в Украине, запустила журнал «Новая рассказ-газета» («НО»). Об этом сообщается на сайте издания.

Если «Новая газета», к которой все мы, безусловно, причастны и верность которой храним, изучала вопросы власти, войны и мира, коррупции, элиты, то «НО» — это скорее не о власти. Это о нас, об обществе. Почему мы там, где мы есть, и вот такие, какие есть.

В первом выпуске журнала — 96 полос. В него вошли более 20 текстов авторов «Новой», приглашенных экспертов и известных людей.

Издание будет выпускаться как в PDF-версии на сайте, так и в печатном виде. Купить печатный выпуск пока можно только на сайте «Новой». В редакции сообщили, что «работают над тем, чтобы новый журнал продавался в киосках, книжных магазинах и супермаркетах, хоть это и не просто в новых условиях».

«Новая газета» объявила о приостановке деятельности в конце марта «до окончания специальной операции на территории Украины». Это случилось после того, как Роскомнадзор вынес изданию предупреждение за упоминание «иностранного агента» без маркировки. Предупреждение было уже вторым, из-за чего «Новой газете» грозил отзыв лицензии СМИ.

Те журналисты «Новой газеты», которые покинули Россию после начала войны, в апреле объявили о запуске нового СМИ, которое получило название «Новая газета. Европа». Его главным редактором стал сотрудник «Новой» Кирилл Мартынов.

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