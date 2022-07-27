Война Сто пятьдесят четвертый день

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хроника событий 26 июля находится здесь, фотографии — тут.

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Зеленский внес в Раду кандидатуру кандидатуру депутата от партии «Слуга народа» Андрея Костина на должность генпрокурора.

Поставки газа по «Северному потоку» сократились до 20% от мощности трубы.

Продажи новых смартфонов в России снизились до минимума за пять лет

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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