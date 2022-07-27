Война Сто пятьдесят четвертый день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хроника событий 26 июля находится здесь, фотографии — тут.
Главные новости:
- Антоновский мост через Днепр закрыли для движения, после того как украинские военные обстреляли его из HIMARS.
- Зеленский внес в Раду кандидатуру кандидатуру депутата от партии «Слуга народа» Андрея Костина на должность генпрокурора.
- Поставки газа по «Северному потоку» сократились до 20% от мощности трубы.
- Продажи новых смартфонов в России снизились до минимума за пять лет
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Брифинг Дмитрия Пескова. Главное
- Увязывать объем поставок российского газа в Европу с отменой антироссийских санкций неправильно. «Газпром» поставляет столько, сколько необходимо и возможно.
- Выполнение сделки по зерну де-факто уже должно начаться.
- Россия примет ответные меры на запрет вещания RT France.
- Москва надеется, что инициатива конгрессменов США о санкциях на поставки российской нефти в Китай так и останется на начальной стадии.
Ежедневный брифинг Минобороны РФ
Главное по версии ТАСС.
- ВКС России уничтожили в Николаеве временные пункты дислокации двух бригад ВСУ, потери противника составили до 200 военных.
- ВКС РФ уничтожили 24 июля в Днепропетровской области более ста ракет РСЗО HIMARS производства США при ударе по складу боеприпасов.
- В результате уничтожения высокоточным ударом РФ командного пункта фактически утратила боеспособность 53-я механизированная бригада ВСУ в ДНР.
- В результате огневого поражения ВС РФ в районе Артемовска полностью уничтожена одна из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
- ВС РФ поразили батарею РСЗО «Ураган», гаубиц «Гиацинт-Б» в районе Дзержинска, батарею РСЗО «Град» в районе Былбасовки.
- В Херсонской области средства ПВО РФ перехватили 10 снарядов реактивных систем залпового огня «Ольха» и HIMARS.
- Авиация, ракетные войска и артиллерия в ходе спецоперации на Украине поразили за сутки свыше 140 целей ВСУ, в том числе иностранных наемников в пункте временной дислокации в Харькове и боевиков формирования «Черная сотня» в районе ДНР.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.
Little Big отменили тур по России
«Братья и сестры. К сожалению, в силу текущих обстоятельств, проведение нашего российского тура WE ARE LITTLE BIG заявленного в прошлом году, не представляется возможным. Очень ждем следующей встречи. И помните, что мы всегда любили, любим и будем любить свою родину и вас!», — сообщается в официальном паблике во «Вконтакте».
Ежедневный доклад британской разведки
- Российская ЧВК «Вагнер», вероятно, добилась тактического продвижения в Донбассе в районе Углегорской ГЭС и близлежащего поселка Новолуганское. Некоторые украинские силы, вероятно, уже выведены из этого района.
- Глава МИД России Сергей Лавров сейчас находится в туре по Африке, включающем Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго. Очень вероятно, что Россия в ходе этого визита будет обвинять Запад в мировом кризисе продовольствия, чтобы заручиться поддержкой африканских стран, которые, по большей части, занимают нейтральную позицию относительно вторжения в Украину.
- С 2014 года Россия предпринимала значительные попытки по усилению влияния в Африке, используя в том числе ЧВК «Вагнер». Вероятно, Россия взаимодействует с Африкой, так как считает, что это укрепит ее в статусе «великой державы», к которому стремится Москва. Второстепенные цели, вероятно, состоят в том, чтобы убедить африканские государства голосовать на международных форумах в интересах России.
Великобритания в войне официально поддерживает Украину.
Рассмотрение дела Юрия Шевчука о «дискредитации» армии назначено на 5 августа
Процесс пройдет в Советском районном суде Уфы.
Газпром уведомил итальянский энергетический концерн ENI, что сократит поставки газа с 34 до 27 миллионов кубометров
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу ENI.
Ранее «Газпром» сократил поставки по «Северному потоку» до примерно 20% от максимума. На этом фоне цена газа в Европе растет на 12% и уже превышает 2350 долларов за тысячу кубометров
Продажи новых смартфонов в России снизились до минимума за пять лет
Среди других особенностей продаж смартфонов - рост доли китайских устройств (с примерно половины рынка до двух третей) и рост сегмента подержанных смартфонов.
Сокращение спроса на смартфоны опрошенные «Ведомостями» аналитики связывают со снижением реальных доходов населения и подорожанием смартфонов.
Под Белгородом обстреляли сразу два пограничных управления ФСБ
Об этом пишет ASTRA.
По данным издания, 26 июля около 8 вечера под минометный обстрел попали ПУ ФСБ по Белогорской и Воронежской областям. Пункты дислоцируются в селе Староселье. Пострадавших, по официальным данным, нет.
Евро и доллар выросли на старте торгов на Московской бирже
Курс евро на Мосбирже поднялся выше 62 рублей впервые с 11 июля. Курс доллара растет на 1,07%, до 61,2 рубля.
Поставки газа по «Северному потоку» в 9 утра по Москве сократились до примерно 20% мощности трубы, подтвердил немецкий оператор Gascade.
На этом фоне цена газа в Европе растет на 12% и уже превышает 2350 долларов за тысячу кубометров.
В ВСУ заявили о «филигранных» ударах по Антоновскому мосту
Руководитель пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что целью украинской армии является не разрушение украинского моста, а разрушение планов противника.
Работа нашей артиллерии настолько тонкая и ювелирная, что она больше направлена на деморализацию [российского] войска. Удары [по мосту] были, но они были филигранные. <…> У нас все идет вперед. Мы двигаемся по тем стратегическим направлениям, которые себе обозначили. И никому нас не остановить, даже врагу.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- На Харьковском направлении продолжаются артиллерийские обстрелы. Противник пытается улучшить тыловое обеспечение своих частей с помощью наведения понтонных переправ.
- На Краматорском направлении российские войска предприняли штурм в районе поселка Верхнекаменское. Он не увенчался успехом, противник отступил.
- На Бахмутском направлении российские войска обстреливали объекты гражданской инфраструктуры. Противник провел разведывательный бой под Семигорьем, но понес жертвы и отступил.
- На Южнобугском направлении основные усилия противника сосредоточены на том, чтобы воспрепятствовать продвижению украинских войск. Россияне активно используют беспилотники для ведения воздушной разведки.
- В акватории Черного и Азовского морей российская корабельная группировка продолжает вести разведку, наносить ракетные удары по объектам на территории Украины и блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.
Зеленский определился с кандидатурой нового генпрокурора
Президент Украины внес на утверждение в Верховную раду кандидатуру депутата от партии «Слуга народа» Андрея Костина.
Костин — юрист, он заседает в Верховной раде с 2019 года. До этого был депутатом горсовета Одессы.
Харьков
Антоновский мост через Днепр закрыли для движения
Вечером и ночью украинские военные обстреляли мост из установок HIMARS.
Первоначально во временной пророссийской администрации области утверждали, что мост не получил значительных повреждений, однако утром заявили, что движение по нему пришлось полностью закрыть.
Привет. Мы продолжаем в прямом эфире следить за войной в Украине и связанными с ней событиями в России и в мире.