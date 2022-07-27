«За решение задач, имеющих государственное значение». Кадыров заявил, что Путин наградил его орденом Александра Невского

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в телеграме, что президент России Владимир Путин наградил его орденом Александра Невского.

По словам Кадырова, его отметили «за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение».

Для меня самая огромная честь получить награду от президента России. Благодарю Владимира Владимировича Путина за оказанное доверие и постоянное внимание к развитию нашего региона! Лично для себя воспринимаю награду как аванс, обязуюсь и в дальнейшем самоотверженно служить во благо Чеченской Республики и нашей великой Родины — России.

По словам Кадырова, к награде его представил замглавы правительства РФ Марат Хуснуллин, а президент подписал соответствующий указ. На момент выхода этой новости текст указа на сайте Кремля и портале правовой информации не опубликован.

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Орден Александра Невского — единственная награда, которая существовала в Российской империи, СССР и Российской Федерации. Власти РФ вернули этот орден в наградную систему страны в 2010 году. Награду вручают государственным деятелям. В последние дни ее среди прочих получил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Военнослужащие из Чечни участвуют в войне в Украине в составе российских войск. Об их деятельности Кадыров регулярно рассказывает в своем телеграм-канале.

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