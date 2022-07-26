Минфин предложил, чтобы сотрудники российских компаний, живущие за рубежом, платили налоги в России

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Министерство финансов РФ подготовило законопроект, в котором среди прочего предложило, чтобы работники российских компаний, работающие удаленно в других странах, платили налоги в России.

В законопроекте предлагается уточнить, что «выплачиваемые отечественными организациями-работодателями вознаграждения дистанционным работникам, находящимся за пределами страны, относятся к доходам от российских источников», говорится в сообщении на сайте Минфина.

Как уточняет The Bell, сейчас, если сотрудник российской компании работает из-за рубежа, его доход не считается полученным из российского источника и не облагается налогом в России. Если предложения Минфина примут, то с зарплаты таких сотрудников придется платить налоги в России, а с доходов нерезидентов будут удерживать 30% НДФЛ вместо 0%, сообщили изданию в консалтинговой компании Б1 (бывший российский EY).

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