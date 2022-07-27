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Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Поздно вечером 26 июля украинская армия нанесла удар по Антоновскому мосту в оккупированной Херсонской области. Это единственный мост через Днепр, который соединяет пригороды Херсона с теми районами Херсонской области, которые прилегают к Крыму. Он имеет очень важное значение для снабжения российской группировки в Херсоне. ВСУ уже обстреливали Антоновский мост 19 и 20 июля, после чего движение по нему временно перекрывали.

В результате нового обстрела движение по мосту опять закрыли. Сначала в украинских пабликах появилась информация, что мост разрушен. Назначенная Россией администрация Херсонской области, наоборот, заявила, что объект не пострадал, а все выпущенные по нему ракеты перехвачены системой ПВО. Но к утру 27 июля было объявлено, что мост все-таки поврежден (не разрушен). Судя по видео, которое появилось в соцсетях, снаряды насквозь пробили дорожное полотно.

«Добавилось еще дыр. Будем ремонтировать», — заявил ТАСС и РИА Новости замглавы назначенной Россией военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. По его словам, ВСУ выпустили по мосту более 10 ракет из РСЗО HIMARS. Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо добавил, что еще две ракеты попали в железнодорожный мост под Херсоном.

В ВСУ удары по Антоновскому мосту назвали «филигранными». Украинские силы держат под «огневым контролем» стратегически важные транспортные пути в Херсонской области, чтобы помешать россиянам подвозить боеприпасы и живую силу. При этом ВСУ стараются беречь инфраструктуру, заявила спикер оперативного командования «Юг» Сухопутных войск ВСУ Наталья Гуменюк. «Мы не разрушаем инфраструктуру, мы разрушаем планы врага», — сказала она.

Meduza

В Херсонской области есть всего три переправы через Днепр, и они очень важны для снабжения. Это Антоновский мост, железнодорожный мост в шести километрах от него и дамба Каховского водохранилища в Новой Каховке еще в 50 километрах (ВСУ раньше не обстреливали железнодорожный мост, но атаковали Дарьевский мост через Ингулец, приток Днепра). Антоновский мост считается ключевым, так как он самый большой и близкий к Херсону. Сейчас у ВСУ нет достаточно мощного оружия, чтобы его уничтожить одним ударом, но есть возможность обстреливать и таким образом попытаться перекрыть снабжение российской группировки по нему. То же самое Киев рассчитывает сделать и с двумя другими мостами через Днепр.

Власти Украины намерены отвоевать Херсонскую область. Украинское контрнаступление в регионе готовится или, возможно, уже началось, заявил 23 июля . В Украине говорят, что уже освободили 44 из более чем 600 населенных пунктов Херсонской области и допускают, что освободить весь регион удастся к сентябрю. Но на Западе считают, что контрнаступление будет непростым, потребует большого количества войск и гораздо больше оружия, чем у Украины есть сейчас. Кроме того, Россия начала перебрасывать войска на юг Украины через Крым. Они направлялись как раз в Херсонскую область.