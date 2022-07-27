Движение по Антоновскому мосту около Херсона полностью закрыли после обстрелов из установок HIMARS. Это важнейшая переправа для снабжения армии РФ

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Антоновский мост через Днепр в районе Херсона полностью закрыт для движения после обстрелов украинских войск. Об этом утром 27 июля заявил замглавы пророссийской временной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

По словам Стремоусова, за несколько часов по мосту было выпущено более 10 ракет — некоторые из них перехватило ПВО, но некоторые попали в мост. При этом активист утверждает, что сооружение не было полностью разрушено. Как отметил Стремоусов, удары были нанесены из установок HIMARS.

В украинских телеграм-каналах вечером 26 июля начали появляться видео, на которых, как утверждалось, изображены попадания ракет в мост. Там также появлялись заявления, что мост оказался разрушен. Стремоусов тогда утверждал, что мост вообще не получил повреждений.

Антоновский мост является одной из трех переправ через Днепр, контролируемых российской армией. По нему идет снабжение российской группировки, находящейся на правом берегу реки.

Мост уже получил повреждения в результате обстрелов несколько дней назад. Тогда движение по нему частично ограничили.