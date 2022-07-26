Война Сто пятьдесят третий день

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хроника событий 25 июля находится здесь, главные фотографии предыдущего дня — здесь.

Главные новости последних часов:

Губернатор Брянской области заявил о четырех пострадавших в результате атаки на таможенный пункт со стороны Украины.

Шведско-швейцарская компания Tetra Pak заявила, что уйдет из РФ и передаст свое российское подразделение местному менеджменту.

Посты комика Данилы Поперечного проверяют на «дискредитацию» российской армии, сообщили телеграм-каналы Baza и Shot.

МИД РФ допустил, что россиянам перестанут выдавать шенгенские визы «в случае радикальной деградации консульских связей» России со странами Шенгенской зоны.

Россия заняла второе место в мире по числу скачиваний VPN-сервисов для обхода блокировок в интернете. На первом месте Индия, также в пятерку лидеров входят Пакистан, Индонезия и США.

Cтраны ЕС согласовали план по сокращению потребления газа на 15%, сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на источники. План разработан из-за сокращения поставок из России.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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