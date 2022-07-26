Война Сто пятьдесят третий день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хроника событий 25 июля находится здесь, главные фотографии предыдущего дня — здесь.
Главные новости последних часов:
- Губернатор Брянской области заявил о четырех пострадавших в результате атаки на таможенный пункт со стороны Украины.
- Шведско-швейцарская компания Tetra Pak заявила, что уйдет из РФ и передаст свое российское подразделение местному менеджменту.
- Посты комика Данилы Поперечного проверяют на «дискредитацию» российской армии, сообщили телеграм-каналы Baza и Shot.
- МИД РФ допустил, что россиянам перестанут выдавать шенгенские визы «в случае радикальной деградации консульских связей» России со странами Шенгенской зоны.
- Россия заняла второе место в мире по числу скачиваний VPN-сервисов для обхода блокировок в интернете. На первом месте Индия, также в пятерку лидеров входят Пакистан, Индонезия и США.
- Cтраны ЕС согласовали план по сокращению потребления газа на 15%, сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на источники. План разработан из-за сокращения поставок из России.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Ежедневная сводка Минобороны РФ. Главное
В районе населенного пункта Константиновка (Донецкая область) ударом высокоточных ракет были убиты свыше 40 иностранных наемников (большинство из них были поляками).
В районе Николаева ликвидирован артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады ВСУ, потери личного состава и вооружения которого превысили 70%.
В результате удара авиации по боевым позициям батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Зайцево (Донецкая область) были убиты более 70 «националистов» и уничтожен склад боеприпасов.
В условиях войны невозможно оперативно проверить заявления, которые делают представители той или иной стороны конфликта.
Губернатор Брянской области заявил о четырех пострадавших в результате атаки «со стороны Украины»
Как сообщил Александр Богомаз, утром 26 июля со стороны территории Украины была совершена атака на таможенный пункт «Троебортное».
С квадрокоптера на таможенный пост было сброшено взрывное устройство. В результате обстрела есть четверо пострадавших, которым сейчас оказывается медицинская помощь. На месте работают оперативные службы.
Пострадавшие при обстреле «Троебортного» получили ранения легкой и средней тяжести, они госпитализированы, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Как сообщали брянские СМИ, ранее таможенный пункт «Троебортное» уже неоднократно подвергался обстрелам.
Один из скверов в Новосибирске хотят переименовать в честь «героев Донбасса»
«Запрос такой в нашем обществе есть. В мэрию — мне лично, в общественную приемную — поступают предложения от горожан. Поэтому я поручил рассмотреть возможность присвоения имен участников „специальной военной операции“ улицам, скверам Новосибирска», — заявил мэр города Анатолий Локоть.
По его словам, может быть переименован сквер «Воинский», где сейчас проходит ремонт.
Комик Данила Поперечный прокомментировал информацию о проверке его постов на предмет «дискредитации» армии
Первое — я в России. Второе — я не дискредитировал вооруженные силы Российской Федерации никоим образом и свято в это верю.
Ранее 26 июля Baza и Shot сообщили, что полиция начала проверку соцсетей Поперечного после жалобы на «опасные посты» про войну.
Украина заявила об очередном обмене телами погибших военнослужащих
Как сообщило украинское министерство реинтеграции, Украина вернула 25 тел военнослужащих. Российская сторона пока не комментировала обмен.
Первый официальный обмен телами погибших военнослужащих Россия и Украина провели 2 июня. Тогда была достигнута договоренность об обмене по формуле «160 на 160». С тех пор стороны обменивались погибшими еще более пяти раз.
Герхард Шредер приехал в Москву. По его словам, в отпуск
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер снова находится в Москве, сообщил немецкий телеканал n-tv. «Я здесь в отпуске на несколько дней. Москва — прекрасный город», — сказал корреспонденту канала сам Шредер.
После вторжения России в Украину бывший канцлер ФРГ подвергся критике из-за своих связей с российскими властями и из-за того, что он не спешил разрывать эти связи на фоне войны.
В конце мая, через почти три месяца после начала военных действий, Шредер покинул пост председателя совета директоров «Роснефти». В начале июня он отозвал согласие войти в совет директоров «Газпрома».
В автопарке белгородского губернатора появился бронеавтомобиль за 17,5 миллиона рублей. Он нужен для работы в приграничье, объяснил чиновник
Администрация губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в июне купила бронеавтомобиль марки Buran за 17,5 миллиона рублей. Также были куплены 13 камуфляжных костюмов на общую сумму более 200 тыс. руб.
Гладков пояснил, что бронеавтомобиль нужен для работы в приграничных территориях, которые подвергаются обстрелам. Кроме самого губернатора, ездить туда планируют другие чиновники, а также медики и сотрудники МЧС.
Камуфляжные костюмы, по информации пресс-службы Гладкова, нужны для внутренних военных сборов членов областного правительства.
Главное из статьи The New York Times об украинском контрнаступлении на Херсон
По информации главы Херсонской области, украинские войска уже отвоевали 44 населенных пункта вдоль границы региона, освободив таким образом около 15% его территории. Кроме того, на протяжении последнего месяца ВСУ обстреливали российские склады боеприпасов и пути коммуникации в Херсонской области с помощь американских РЗСО HIMARS.
Однако для полноценной контратаки потребуется огромное количество войск и гораздо больше систем наступательного вооружения, чем Украина имеет сейчас, пишет NYT со ссылкой на «некоторых западных и украинских официальных лиц». Например, сейчас Украина расходует от шести до восьми тысяч снарядов в день; при активном наступлении на Херсон их потребовалось бы в три-четыре раза больше.
«Мы смотрим на Херсон как на следующую Фаллуджу. Будет много безумных боев», — заявил бывший морской пехотинец из США Майкл Мальдонадо, который воюет в украинских войсках на западной границе Херсонской области.
ООН: с начала войны в Украине погибли 5237 мирных жителей
Как сообщило 25 июля Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, среди погибших 2019 мужчин, 1379 женщин, 143 девочки и 164 мальчика. Пол еще 41 ребенка и 1491 взрослого пока установить не удалось.
Ранения с начала войны получили 7035 человек.
По данным Управления Верховного комиссара ООН, больше всего жертв среди мирных жителей Украины было в марте (3120 погибших и 2399 раненых). С 1 по 24 июля зафиксировано 285 случаев смерти и 880 случаев ранения гражданских.
Главные фотографии предыдущего дня войны
Завершился 152-й день войны. Евросоюз выделил Украине полтора миллиарда евро на восстановление страны. Украинские власти заявили, что рассчитывают начать экспорт зерна по морю в течение нескольких дней. ФСБ рассказала о раскрытии плана украинской разведки по угону самолетов ВВС РФ. Пророссийские власти Херсонской области объявили о скором отказе от гривны в пользу рубля. «Газпром» заявил о том, что с 27 июля вдвое сократит поставки газа в Европу по «Северному потоку — 1». «Медуза» показывает главные фотографии сто пятьдесят второго дня войны.
Российские мобильные операторы сократили раздачу подарочных сим-карт. За полгода сим-карты подорожали в 2,5 раза
Как пишет «Коммерсант», «Вымпелком» (бренд «Билайн») отказался от раздачи бесплатных сим-карт в подарок при заключении контракта на оказание услуг связи или при приобретении устройств в рознице оператора, «МегаФон» уменьшил количество таких сим-карт.
Себестоимость сим-карт для операторов за последние полгода выросла в 2,5 раза, рассказал источник «Коммерсанта». По словам другого собеседника издания, рост цен на сим-карты произошел еще во время пандемии на фоне глобального дефицита чипов.
Мария Захарова заявила о «неконструктивной» позиции Израиля по войне в Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире канала «Соловьев Live», что Израиль в последние месяцы позволил себе «антироссийские оценки» ситуации.
Позиция была оформлена исключительно в проукраинскую сторону, причем не в плане украинского народа, а в сторону поддержки только и исключительно киевского режима, и она была абсолютно созвучна этому странному и диковатому голосу Запада.
Baza и Shot: посты Данилы Поперечного проверяют на «дискредитацию» армии
По информации телеграм-каналов Baza и Shot, полиция начала проверку после жалобы на «опасные посты» про «спецоперацию» в соцсетях комика.
После вторжения России в Украину Поперечный выступил против войны. Он опубликовал в соцсетях 18-минутное видео о своем отношении к происходящему, но позднее удалил его по требованию Роскомнадзора.
«Потому что, если я собираюсь вернуться в Россию (а я собираюсь), выбор становится очень простой: либо закрываешь видео, либо закрывают тебя», — объяснял свое решение Поперечный.
В телеграм-канале Дмитрий Медведева — новый пост. Замглавы Совбеза грозит европейцам скорой зимой
Российские военные ранним утром обстреляли Одесскую и Николаевскую области
Как утверждает спикер Одесской областной администрации Сергей Братчук, удар нанесли российские стратегические бомбардировщики.
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил об ударе по Николаевскому району из ЗРК С-300 с оккупированной территории Херсонской области.
По информации украинских военных, в Николаевской области была атакована портовая инфраструктура и авторынок (Сенкевич также заявил о разрушении котельной). В Одесской области есть попадания в частные здания прибрежных сел. Предварительно, пострадавших нет.
В Донецке произошел пожар на нефтебазе после обстрела
Представители самопровозглашенной ДНР заявили, что город был обстрелян из орудий калибром 155 и 152 мм, а также из РСЗО «Град».
Как пишет ТАСС, после обстрелов на нефтебазе в Буденновском районе Донецка произошел пожар, загорелись цистерны с горюче-смазочными материалами.
На данный момент возгорание удалось локализовать. Пострадавших нет, заявили в МСЧ Донецка.
Депутат Хельга Пирогова уехала из России, когда на нее завели дело за твит о погибших в Украине российских добровольцах. Вот ее история
В середине июля депутат новосибирского городского совета Хельга Пирогова написала твит, в котором прокомментировала текст о погибших в Украине российских добровольцах — заявив, что ей хочется оживить солдат и «надавать им по щщам». Вскоре Следственный комитет — по личному поручению главы ведомства Александра Бастрыкина — возбудил против депутата уголовное дело о «фейках» про войну. По этой статье Пироговой может грозить штраф до полутора миллионов рублей или лишение свободы на срок до трех лет. Депутат решила не дожидаться суда и уехала из России. Вот что она рассказала «Медузе» о своем деле.
Ежедневная сводка британской военной разведки
- 24 июля 2022 года российские крылатые ракеты попали в причал Одесского порта. Минобороны России заявило, что поразило украинский военный корабль и запас противокорабельных ракет. Нет никаких указаний на то, что такие цели находились в том месте, куда попали ракеты.
- Россия почти наверняка воспринимает противокорабельные ракеты как ключевую угрозу, которая ограничивает эффективность ее Черноморского флота. Это существенно подрывает общий план вторжения, поскольку Россия не может организовать десантную атаку для захвата Одессы.
- Россия и впредь будет уделять приоритетное внимание ослаблению и уничтожению противокорабельного потенциала Украины. Но точной наводке на цели, скорее всего, регулярно мешают устаревшие разведданные, плохое планирование и вертикально организованный подход к операциям.
В войне России с Украиной власти Великобритании поддерживают Киев.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- В Донецком направлении противник пытается улучшить свое тактическое положение и создать условия для наступления на Северск и Соледар. Подразделения ВС РФ пополняют запасы боеприпасов и горюче-смазочных веществ.
- На Краматорском направлении ВСУ остановили российское наступление в районах населенного пункта Спорное и Национального природного парка «Святые Горы».
- На Бахмутском направлении россияне вели штурмовые действия в Берестового и Семигорья, но отступили с потерями. При этом российская армия продолжает наступление в направлении Покровского.
В условиях войны невозможно оперативно проверить заявления, которые делают представители той или иной стороны конфликта.
93-летний житель Чугуева (Харьковская область) возле разрушенного дома культуры
Главные новости за ночь
- МИД РФ допустил, что россиянам перестанут выдавать шенгенские визы «в случае радикальной деградации консульских связей» России со странами Шенгенской зоны.
- В марте-июле 2022 года Россия заняла второе место в мире по числу скачиваний VPN-сервисов для обхода блокировок в интернете. На первом месте Индия. Также в пятерку лидеров входят Пакистан, Индонезия и США.
- Cтраны ЕС согласовали план по сокращению потребления газа на 15%, пишет немецкое агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники. План разработан из-за сокращения поставок из России.
- «Газпром» без предупреждения увеличил давление газа на пограничном участке газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород», заявили в Украине, добавив, что это может нести риски для работы украинской газотранспортной системы.
Сегодня 153-й день войны России с Украиной. Мы возобновляем наш онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях.
Онлайн предыдущего дня можно прочесть здесь.