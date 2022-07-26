The Jerusalem Post: российские спецслужбы прослушивали разговоры сотрудников московского офиса «Сохнута»
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Сотрудники московского офиса «Сохнута», помогающего репатриации евреев в Израиль, пожаловались на прослушку со стороны российских спецслужб. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
По информации издания, сотрудники российских спецслужб прерывали разговоры, которые велись с телефонов московского офиса, чтобы обвинить участников «в нарушении законов о конфиденциальности».
О каких именно спецслужбах идет речь и как именно они вмешивались в разговоры, не уточняется.
The Jerusalem Post связывает происходящее с увеличившимся после начала войны числом желающих переехать в Израиль. Издание отмечает, что в «Сохнут» ежедневно поступает около тысячи новых заявок, а почти 35 тысяч российских евреев уже ожидают репатриации.
21 июля Минюст потребовал ликвидировать представительство агентства «Сохнут», а 25 июля ведомство пригрозило нескольким другим еврейским организациям включением в реестр «иноагентов». Российские власти заявляют, что происходящее не имеет отношения к политике и требование Минюста связано с нарушением российского законодательства.
Отношения между Россией и Израилем начали портиться после вторжения в Украину. Израиль осудил действия РФ и выразил поддержку Украине, но не присоединился к западным санкциям. В мае министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Адольфа Гитлера «была еврейская кровь». Позже Владимир Путин извинился перед израильским премьер-министром Нафтали Беннетом за слова Лаврова.