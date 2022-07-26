The Jerusalem Post: российские спецслужбы прослушивали разговоры сотрудников московского офиса «Сохнута»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Сотрудники московского офиса «Сохнута», помогающего репатриации евреев в Израиль, пожаловались на прослушку со стороны российских спецслужб. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По информации издания, сотрудники российских спецслужб прерывали разговоры, которые велись с телефонов московского офиса, чтобы обвинить участников «в нарушении законов о конфиденциальности».

О каких именно спецслужбах идет речь и как именно они вмешивались в разговоры, не уточняется.

The Jerusalem Post связывает происходящее с увеличившимся после начала войны числом желающих переехать в Израиль. Издание отмечает, что в «Сохнут» ежедневно поступает около тысячи новых заявок, а почти 35 тысяч российских евреев уже ожидают репатриации.

21 июля Минюст потребовал ликвидировать представительство агентства «Сохнут», а 25 июля ведомство пригрозило нескольким другим еврейским организациям включением в реестр «иноагентов». Российские власти заявляют, что происходящее не имеет отношения к политике и требование Минюста связано с нарушением российского законодательства.

Отношения между Россией и Израилем начали портиться после вторжения в Украину. Израиль осудил действия РФ и выразил поддержку Украине, но не присоединился к западным санкциям. В мае министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Адольфа Гитлера «была еврейская кровь». Позже Владимир Путин извинился перед израильским премьер-министром Нафтали Беннетом за слова Лаврова.

Подробнее о словах Лаврова

МИД РФ обвинил Израиль в поддержке «неонацистского режима в Киеве» Все началось с Сергея Лаврова — он сказал, что «у Гитлера была еврейская кровь». Теперь в Израиле обсуждают отказ от нейтралитета в войне России с Украиной

Подробнее о словах Лаврова

МИД РФ обвинил Израиль в поддержке «неонацистского режима в Киеве» Все началось с Сергея Лаврова — он сказал, что «у Гитлера была еврейская кровь». Теперь в Израиле обсуждают отказ от нейтралитета в войне России с Украиной