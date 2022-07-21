Минюст потребовал ликвидировать представительство еврейского агентства «Сохнут», которое помогает репатриации Израиль отправит в Москву делегацию для переговоров

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Evgenia Novozhenina / Reuters / Scanpix / LETA

Минюст РФ подал иск о ликвидации организации , которая помогает репатриации евреев. Об этом стало известно 21 июля из сообщения Басманного суда, который рассмотрит иск 28 июля.

Претензии, как заявили в суде «Интерфаксу», связаны с нарушением российского законодательства. Какие именно нарушения имеются в виду, неясно.

О претензиях властей РФ к «Сохнуту» стало известно в начале июля из публикации израильской газеты The Jerusalem Post. При этом источники в организации утверждали, что речь идет о неких требованиях, которые могут осложнить работу организации, но не о прекращении ее деятельности.

Минюст РФ, согласно официальным заявлениям, проводил проверку организации с 30 мая по 27 июня и по итогам проверки направил в организацию акт. Публичной информации о результатах проверки не было. В МИД РФ в середине июля заявили, что для продолжения работы в России «Сохнуту» нужно «удалить все замечания, которые были высказаны в их адрес со стороны проверяющей организации».

По мнению знакомого с ситуацией источника The Jerusalem Post, претензии носят не юридический, а политический характер, и могут быть разрешены только при участии израильских властей.

Министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай связал действия российских властей с позицией страны по отношению к вторжению России в Украину. «Российские евреи не станут заложниками войны в Украине. Попытка наказать Еврейское агентство за израильскую позицию достойна порицания и оскорбительна», — сказал он.

Министр по вопросам алии и интеграции Пнина Тамено-Шете заявила, что власти предпринимают «дипломатические усилия» для разрешения ситуации, и выразила уверенность, что «подходящие решения будут найдены». По данным The Times of Israel, израильский МИД начал переговоры с Россией от лица «Сохнута» на прошлой неделе. Израильские СМИ также сообщают, что израильский посол встречался с замминистра иностранных дел РФ.

Израиль отправит в Москву делегацию, чтобы обеспечить продолжение работы «Сохнута», заявил премьер-министр страны Яир Лапид.

Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер заявил, что «думал, что ситуация будет урегулирована». «Это не первый случай. В России были, назовем простым словом, наезды на эту организацию. В советское время она была запрещена вообще. Я считаю, что это негативный ход развития событий», — сказал он, отметив, что «Сохнут» занимается в России образовательными проектами.

В Федерации еврейских общин России назвали новость об иске Минюста «очень огорчительным известием». «Даже если дело в реальных юридических проблемах, то правительства России и Израиля должны были бы выработать меры по исправлению недочетов, а не запрещать деятельность Еврейского агентства в России», — сказал представитель федерации.

Власти Израиля осудили вторжение России в Украину и выразили поддержку Украине. При этом Израиль не стал вводить санкции против РФ вместе с Западом — как считается, из-за большого влияния России на ситуацию в Сирии. Президент Украины Владимир Зеленский открыто критиковал Израиль за отсутствие военной поддержки и за создание преград для беженцев.

В мае между Россией и Израилем ухудшились отношения после слов министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который заявил, что у Адольфа Гитлера «была еврейская кровь». Владимир Путин позднее извинился перед израильским премьер-министром Нафтали Беннетом за слова Лаврова.

Читайте также

МИД РФ обвинил Израиль в поддержке «неонацистского режима в Киеве» Все началось с Сергея Лаврова — он сказал, что «у Гитлера была еврейская кровь». Теперь в Израиле обсуждают отказ от нейтралитета в войне России с Украиной

Читайте также

МИД РФ обвинил Израиль в поддержке «неонацистского режима в Киеве» Все началось с Сергея Лаврова — он сказал, что «у Гитлера была еврейская кровь». Теперь в Израиле обсуждают отказ от нейтралитета в войне России с Украиной