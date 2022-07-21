Минюст потребовал ликвидировать в России еврейское агентство «Сохнут»

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Управление министерства юстиции РФ по Москве обратилось в суд с требованием ликвидировать автономную некоммерческую организацию «Еврейское агентство «Сохнут», сообщает «Интерфакс».

Предварительная беседа по иску назначена в Басманном суде Москвы на 28 июля.

В суде пояснили, что претензии Минюста связаны с нарушением организацией российского законодательства при осуществлении своей деятельности.

В начале июля газета The Jerusalem Post сообщала, что российские власти потребовали от Еврейского агентства для Израиля («Сохнут») прекратить деятельность на территории страны.

Власти Израиля обратились к Москве за соответствующими разъяснениями, пишет издание Walla.

Еврейское агентство для Израиля — международная организация, основной задачей которой является помощь в репатриации в Израиль. Также она занимается вопросами, связанными с глобальным еврейским сообществом. Организация была образована в 1929 году. В СССР, а затем в России представительство «Сохнута» действует с 1989 года.

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