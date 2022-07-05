Власти России потребовали от «Сохнута» прекратить деятельность в стране. Организация занимается помощью в репатриации в Израиль

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Власти России потребовали от Еврейского агентства для Израиля («Сохнут») прекратить деятельность на территории страны. Об этом пишет The Jerusalem Post.

По данным издания, в агентстве получили письмо с соответствующим требованием в начале недели. В организации подтвердили факт получения документа, отметив, что работают над ответом в согласовании с властями Израиля.

При этом агентству РБК в «Сохнут» заявили, что в данный момент продолжают работу, добавив, что «требований о немедленном прекращении деятельности не поступало».

Еврейское агентство для Израиля — международная организация, основной задачей которой является помощь в репатриации в Израиль. Также она занимается вопросами, связанными с глобальным еврейским сообществом.

Отношения между Россией и Израилем охладились на фоне войны в Украине. 4 июля Москва также осудила авиаудары Израиля по приграничным районам Сирии, назвав их «категорически неприемлемыми» — до этого в РФ воздерживались от критики подобных действий.

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