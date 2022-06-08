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Роман Демьяненко / ТАСС

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт покинул Россию из-за давления властей, которые требовали от него выступить в поддержку российского вторжения в Украину. Об этом 7 июня сообщила невестка раввина, живущая в Нью-Йорке журналистка Авиталь Чижик-Гольдшмидт.

«Теперь наконец я могу сообщить, что мои свекор и свекровь, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт и ребецн Дара Гольдшмидт подверглись давлению со стороны властей, которые требовали, чтобы они публично поддержали „спецоперацию“ в Украине, но они отказались», — написала Чижик-Гольдшмидт.

По ее словам, раввин и его жена улетели в Венгрию спустя две недели после начала войны. Они посетили несколько стран Восточной Европы, где собирали средства на помощь беженцам из Украины, а уже после этого отправились в Израиль, где был госпитализирован отец Гольдшмидта.

Сам раввин еще в начале мая заявил РИА Новости, что покинул Россию, но в качестве причины назвал лишь болезнь и госпитализацию отца в Израиле. Такой версии до сих пор придерживаются в его синагоге.

О том, что главный раввин Москвы вынужден был уехать из-за отказа поддержать войну, также сообщило французское издание Le Figaro (ссылкой на его статью поделилась невестка Гольдшмидта) и источники израильского Ynet. По информации Le Figaro, на раввина оказывали давление Кремль и ФСБ. По данным Ynet, он опасается возвращаться в Россию из-за помощи украинским беженцам и, как пишет Le Figaro, путешествует в сопровождении трех телохранителей.

« , президентом которой является раввин Гольдшмидт, руководила усилиями по поддержке беженцев, и теперь раввину Гольдшмидту посоветовали пока не возвращаться в Москву», — заявил представитель раввина «Медузе». Ранее о таком совете сам Гольдшмидт сказал британской The Times. Он добавил, что не может публично осуждать вторжение, потому что несет ответственность за «выживание» .

Война в Украине вынудила более половины еврейского населения страны бежать, отметил Гольдшмидт в разговоре с The Times. В интервью за несколько дней до этого он заявил, что из России также уехала «весьма значительная часть» евреев. «А другая значительная часть думает об этом», — добавил раввин.

Пинхас Гольдшмидт родился в Швейцарии, учился в Израиле и США. В 1989 году он приехал в СССР (как сказано на его сайте, с согласия в том числе активистов и организаций, которые поддерживали подпольное еврейское движение в стране). Главным раввином Москвы Гольдшмидт стал в 1993 году. Кроме того, он основал и возглавляет Московский раввинский суд стран СНГ и, как упоминалось выше, является лидером Конференции европейских раввинов.

7 июня Гольдшмидта снова переизбрали на пост главного раввина Москвы на очередные семь лет. The Jerusalem Post сообщила со ссылкой на источник в российской еврейской общине, что власти страны пытались помешать его переизбранию. По данным издания, в эти попытки были вовлечены «многие раввины и еврейские чиновники [в России]», но благодаря вмешательству «высокопоставленных израильских раввинов» Гольдшмидт был переизбран.

Главный раввин России Берл Лазар после вторжения России в Украину остался в РФ, хотя выступил против войны (избежав упоминаний о том, кто и почему ее развязал). «Наш долг перед Б-гом всеми силами стремиться к взаимопониманию, к взаимному уважению, и ни в коем случае не поднимать меч на брата своего! <…> Сам я готов на любое посредничество, готов сделать все, что в моих силах, и даже больше, только чтобы замолчали орудия, перестали рваться бомбы!» — написал Лазар 2 марта.

Jewish Telegraphic Agency (JTA) отмечает, что это заявление и критика главы МИД РФ Сергея Лаврова за его слова о «еврейской крови» у Гитлера необычны для Лазара, которого считают лояльным Кремлю и даже называют «путинским раввином». Глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин, которого JTA называет спикером Лазара, заявил, что он не знал о давлении на Гольдшмидта и «удивлен» этим сообщением.

Лидеры православных христиан и мусульман России фактически поддержали вторжение в Украину.

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