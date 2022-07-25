The Jerusalem Post: Минюст РФ пригрозил объявить несколько еврейских организаций «иноагентами». После того, как потребовал ликвидировать «Сохнут»

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Министерство юстиции РФ направило нескольким еврейским организациям, работающим в России, письма, в которых предупредило, что их могут объявить «иностранными агентами», сообщает газета The Jerusalem Post, не раскрывая источник информации.

Организации, получившие письма, получают финансирование в основном из Израиля и США, и им может грозить принудительное закрытие, указывает газета. В то же время российские еврейские организации, которые не имеют иностранного финансирования или влияния, не получали таких писем.

Одна из этих организаций, получившая письмо Минюста РФ, сообщила Jerusalem Post, что «в нашей работе в России нет никаких изменений».

Издание отметило, что такое же «письмо с угрозами» в начале месяца получило агентство «Сохнут», которое помогает в репатриации в Израиль. 21 июля стало известно, что министерство юстиции обратилось в суд с требованием ликвидировать «Сохнут» в России. Басманный суд Москвы рассмотрит иск 28 июля.

Как пишет Jerusalem Post, Израиль готовит многочисленные ответные шаги на случай, если в России закроют офисы «Сохнута». Так, власти Израиля могут затянуть разбирательство по вопросу о принадлежности в Иерусалиме, которое Россия считает своей собственностью. Среди других вариантов — дальнейшая поддержка Украины в войне с Россией или отзыв посла из Москвы для консультаций.

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