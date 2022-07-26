«Россия постоянно использует энергоносители в качестве оружия». Страны ЕС договорились снизить потребление газа на 15%

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Страны Евросоюза договорились, что в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года сократят потребление газа на 15% от своего среднего показателя за последние пять лет. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Цель снижения использования газа — сэкономить в преддверии зимы, чтобы подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия.

В Совете ЕС подчеркнули, что страны могут снижать потребление газа, используя меры, которые не затрагивают домохозяйства, медицинские службы, армию и критически важные предприятия.

Совет ЕС заявил, что страны, не связанные с газовыми системами соседей по ЕС (такие как Мальта и Кипр), а также страны, чьи электросети не синхронизированы с европейской системой и зависят от газа (страны Балтии), смогут не снижать потребление газа.

Как утверждает испанский телеканал La Sexta, Испания и Португалия, выступавшие против плана властей ЕС, договорились, что снизят потребление газа на 7%, а не на 15%.

«Газпром» с середины июня снижает поставки российского газа по трубопроводу «Северный поток — 1», который во время войны стал основным маршрутом поставок газа в Европу. С 27 июля компания снизит прокачку газа по газопроводу до 20% от плановой мощности.

О поставках газа из России в Европу

А что, если Россия правда отключит Европу от своего газа? Что будет делать ЕС? И сколько потеряет бюджет РФ? Решающий день — 22 июля, в Германии уже готовятся снижать температуру отопления домов

О поставках газа из России в Европу

А что, если Россия правда отключит Европу от своего газа? Что будет делать ЕС? И сколько потеряет бюджет РФ? Решающий день — 22 июля, в Германии уже готовятся снижать температуру отопления домов

Подпишитесь на «Сигнал» — новое медиа от создателей «Медузы». Эта имейл-рассылка действительно помогает понимать новости. Она будет работать до тех пор, пока в России есть интернет. Защита от спама reCAPTCHA. Конфиденциальность и условия использования