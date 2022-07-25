«Газпром» объявил об отключении еще одной турбины «Северного потока». Объем прокачки газа сократится до 20% от плановой мощности

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«Газпром» выводит из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель для «Северного потока — 1», установленный на компрессорной станции «Портовая», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление газового концерна.

Турбина останавливается «в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя)», заявили в «Газпроме».

С 27 июля, говорится в заявлении концерна, суточный объем прокачки газа составит 33 миллиона кубометров.

Пропускная мощность «Северного потока — 1» — почти 170 миллионов кубометров в сутки. С 21 июля, когда газопровод возобновил работу после плановой остановки на 10 дней, он был загружен на 40%.

Цена газа на бирже ICE в Лондоне после заявления «Газпрома» об остановке второй турбины выросла до 1860 долларов за тысячу кубометров — почти на 10% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии.

«Газпром» снизил поставки газа по «Северному потоку — 1» до 40% от номинальной мощности в середине июня, объяснив это тем, что из-за санкций не может вернуть одну из турбин после ремонта из Канады. Власти Канады в итоге разрешили вернуть турбину, несмотря на то, что на такое оборудование распространяются санкции.

К 21 июля, когда газопровод возобновил работу после плановой остановки, турбина не была передана «Газпрому». Агентство Reuters сообщало, что Россия к тому моменту так и не дала согласие на транспортировку турбины.

Президент РФ Владимир Путин говорил, что если турбину не вернут вовремя, по «Северному потоку» можно будет перекачивать только 30 миллионов кубометров газа в сутки вместо нынешних 60, так как на ремонт в конце июля «должна быть отправлена еще одна машина».

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