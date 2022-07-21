Reuters: турбина для «Северного потока» застряла в Германии из-за того, что Россия до сих пор не согласовала ее транзит

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Турбина Siemens для газопровода «Северного потока», которую канадские власти после ремонта отправили в Россию, застряла по пути в Германии, потому что российская сторона не дала разрешение на ее транспортировку. Об этом Reuters рассказали источники, знакомые с ситуацией.

По словам одного из собеседников агентства, Москва до сих пор не предоставила документы, необходимые для ввоза турбины в Россию, включая информацию о том, куда именно она должна быть доставлена и через какой таможенный пост.

Производитель турбины немецкая компания Siemens заявила, что хотела бы вернуть деталь, но не может контролировать весь процесс. Источники Reuters отмечают, что возвращение турбины может занять несколько дней или даже недель.

В свою очередь «Газпром» 20 июля говорил, что компания не получила от Siemens официальных документов, позволяющих вернуть турбину в Россию в условиях санкций Канады и ЕС.

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«Северный поток» — основной маршрут поставок российского газа в Европу, оставшийся после начала войны в Украине. С 16 июня «Газпром» снизил поставки по нему до 40% от номинальной мощности. Сокращения поставок в компании объяснили тем, что из-за санкций не могут вернуть одну из турбин с ремонта из Канады. Германия обратилась к властям Канады с просьбой вернуть турбину в качестве исключения.

«Коммерсант» писал, что 17 июля Канада отправила в Германию отремонтированную турбину. Информацию о том, что деталь перевозят из Канады в Россию, подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Президент РФ Владимир Путин говорил, что если турбину не вернут вовремя, по «Северному потоку» можно будет перекачивать только 30 миллионов кубометров газа в сутки вместо нынешних 60.

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