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Отремонтированная турбина для «Северного потока» сейчас на пути в Россию из Канады. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Эту турбину сейчас перевозят из Канады, так что поводов ограничивать поставки газа больше нет», — цитирует «Интерфакс» официальное заявление фон дер Ляйен.

По словам главы Еврокомиссии, турбина будет на месте «вовремя». Она не назвала точные сроки возврата.

«Газпром», в свою очередь, днем 20 июля заявил, что до сих пор не получил от Siemens официальных документов, позволяющих вернуть турбину в Россию в условиях санкций Канады и ЕС. Президент РФ Владимир Путин сказал, что если турбину не вернут вовремя, по маршруту можно будет перекачивать только 30 миллионов кубометров газа в сутки вместо нынешних 60.

Объем прокачки газа по «Северному потоку» был сокращен до 40% от обычного уровня с середины июня. В «Газпроме» объясняли это тем, что Siemens не вернула турбину, необходимую для работы газопровода, с ремонта из Канады из-за санкций. После этого Германия обратилась к Канаде с просьбой вернуть турбину в качестве исключения — и получила согласие на это.

С 11 по 21 июля поставки по «Северному потоку» официально полностью остановлены из-за планового ремонта. Власти Европы опасаются, что Россия может отказаться в принципе возобновить поставки. В Москве это отрицают; источники Reuters 19 июля сообщили, что подачу газа все-таки возобновят по графику, но в меньших объемах.

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