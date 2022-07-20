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Один из способов увеличить поставки газа в Европу — это запустить газопровод «Северный поток — 2». Об этом президент России Владимир Путин заявил во время визита в Иран, передает ТАСС.

«У нас существует еще один готовый маршрут — это „Северный поток —2“. Его можно запустить <…>», — сказал Путин.

При этом он отметил, что половина мощностей этого газопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление. «Поэтому если мы даже завтра запустим „Северный поток — 2“, это будет не 55 миллиардов кубометров в год, а ровно половина», — пояснил Путин.

Он добавил, что «Газпром» пока не получил от Канады официальных документов, касающихся возвращения турбины для газопровода «Северный поток — 1». Если турбину не вернут, по маршруту можно будет перекачивать только 30 миллионов кубометров газа в сутки вместо нынешних 60.

Также Путин прокомментировал планы западных стран установить потолок цены на российскую нефть. Президент РФ назвал это «завиральными идеями» и спрогнозировал, что в случае их реализации «цены на нефть взлетят до небес» (ранее об этом же говорили аналитики JPMorgan Chase).

Газопровод «Северный поток — 2» проходит по дну Балтийского моря от российской Усть-Луги до немецкого Грайфсвальда. Его строительство завершилось осенью 2021 года. 22 февраля Германия остановила процесс запуска «Северного потока — 2» в ответ на признание Россией независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Сейчас основным маршрутом поставок российского газа в Европу является газопровод «Северный поток — 1». В июне «Газпром» снизил прокачку газа по нему до 67 миллионов кубометров в сутки (60% от планового показателя).

«Газпром» объяснил это задержкой с возвратом турбины Siemens, которая была отправлена на ремонт в Канаду и после начала войны попала под санкции. Позднее Канада согласилась вернуть турбину в Россию по просьбе Германии.

С 11 июля «Северный поток — 1» был полностью остановлен на 10 дней для проведения плановых работ. В Европе предполагают, что РФ может не возобновить поставки по нему или возобновить их не в полном объеме. По информации Bloomberg, Еврокомиссия предложит уже с августа сократить потребление газа в ЕС на 15%.

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