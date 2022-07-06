Bloomberg: США и союзники обсуждают ограничение цены на российскую нефть в 40-60 долларов. Аналитики предупредили, что РФ может отказаться от экспорта и цены «улетят в стратосферу»

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США и их союзники обсуждают установление предельной цены на российскую нефть на уровне 40-60 долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Более конкретный ценовой порог будет зависеть от рыночных условий к моменту согласования санкций, отмечает агентство. Предложенный минимум основывается на себестоимости добычи российской нефти и ее стоимости до вторжения РФ в Украину 24 февраля.

При этом, по словам двух источников Bloomberg, в администрации президента США считают ограничение в 40 долларов слишком низким. Цель мер, поясняет Bloomberg, в том, чтобы сократить финансовые возможности Москвы для ведения войны в Украине, но существует риск, что плохо реализованные ограничения приведут к скачку цен на нефть.

В США обеспокоены, что вступающие в конце года санкции Евросоюза в отношении российской нефти приведут к скачку стоимости нефти — по некоторым оценкам, до 185 долларов за баррель — и могут способствовать глобальной рецессии, говорят собеседники агентства.

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Аналитики JPMorgan Chase & Co прогнозировали, что цена барреля нефти «может улететь в стратосферу», если Россия под давлением санкций решит сократить добычу и экспорт нефти. Так, по оценкам авторов прогноза, если РФ снизит ежедневную добычу на 5 миллионов баррелей, то стоимость нефти вырастет до 380 долларов. При этом российская экономика значительно не пострадает.

6 июля в ходе торгов на Межконтинентальной бирже (ICE) и Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) стоимость марок нефти Brent и WTI опустилась ниже 100 долларов за баррель впервые с апреля. Эксперты объяснили такую динамику растущими опасениями инвесторов по поводу глобальной рецессии и укреплением доллара, который вырос почти до 20-летнего максимума по отношению к другим основным мировым валютам.

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