В JPMorgan Chase спрогнозировали рост цен на нефть до 380 долларов за баррель, если Россия значительно сократит экспорт

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Аналитики JPMorgan Chase & Co прогнозируют, что цена барреля «может улететь в стратосферу», если Россия под давлением санкций решит сократить добычу и экспорт.

Авторы прогноза, на который ссылается Bloomberg, не исключают, что Россия при попытке ограничить ее доходы от нефти может резко сократить поставки. Для мировой экономики, считают они, последствия этого могут быть катастрофическими.

Если Россия снизит добычу на 3 миллиона баррелей в сутки, считают в JPMorgan Chase & Co, то цены на нефть на бирже ICE в Лондоне вырастут до 190 долларов.

При худшем сценарии, считают в JPMorgan Chase, Россия может снизить ежедневную добычу на 5 миллионов баррелей, не нанеся при этом значительного ущерба своей экономике. Уход с рынка такого объема нефти приведет к росту цен на нее до 380 долларов.

Сценарий, при котором Россия сократит экспорт, «чтобы позлить Запад», авторы прогноза считают «весьма вероятным».

По состоянию на 15:00 мск 2 июля североморская смесь Brent на бирже ICE в Лондоне стоила 111 доллар за баррель, американская WTI — 108 долларов за баррель.

На прошедшем в конце июня саммите «Большой семерки» обсуждались варианты снижения российских доходов от экспорта нефти, чтобы уменьшить финансовые возможности России для ведения войны.

Вице-премьер РФ Александр Новак в конце июня сообщал, что Россия в среднем добывает 9,9 миллиона баррелей нефти в сутки. В феврале, по его словам, добыча составляла 10,2 миллиона в сутки, а в ближайшее время РФ собирается полностью выбрать свою квоту в рамках соглашения с ОПЕК и добывать 11 миллионов баррелей в сутки.

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