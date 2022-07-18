Канада передала Германии отремонтированную турбину для «Северного потока». Уже через неделю ее вернут в Россию

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Канада отправила в Германию отремонтированную турбину Siemens, используемую для подачи газа по «Северному потоку — 1». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По данным издания, турбину отправили самолетом 17 июля. Из Германии ее перевезут на пароме в Хельсинки, а оттуда — в Россию. Ориентировочно на компрессорную станцию «Портовая» она прибудет 24 июля, еще несколько дней займет пусконаладка.

Таким образом, пишет «Коммерсант», турбина должна будет быть готова нагнетать газ в «Северный поток» в начале августа.

«Северный поток» — основной маршрут поставок российского газа в Европу, оставшийся после начала войны в Украине. С 16 июня «Газпром» снизил поставки по нему до 40% от номинальной мощности, сославшись на невозможность возврата турбины с ремонта из Канады из-за санкций. После этого Германия обратилась к властям Канады с просьбой вернуть турбину в качестве исключения.

С 11 по 21 июля поставки по «Северному потоку» официально полностью остановлены из-за планового ремонта. Власти Европы опасаются, что Россия может отказаться возобновить поставки, фактически прибегнув к шантажу, чтобы добиться снятия санкций. В Москве это категорически отрицают.

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